Artevetta Yapı

tasarımdan, uygulamaya



artevetta, 1993’ den bu yana mobilya sektöründe zengin ürün gamı ve kreasyonlarıyla faaliyet göstermektedir. tasarımdan uygulamaya kadar olan süreçte, deneyimli kadrosuyla estetiğe ve ergonomik ihtiyaçlara uygun üretimi gerçekleştirir. her aşamada ekonomik çözümler sunar. inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, iç mekan tasarımında aradığı estetik ve kaliteyi son kullanıcı için büyük bir titizlikle üretir. artevetta, sizin için düşünür, araştırır, enformel eder, konseptlerin ve ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olur. talep olmaksızın, yaşam alalınızdaki zafiyetleri tespit ve tedarik eder, çözümler sunar. zengin modül, yüzey ve aksesuar seçeneklerinin yanı sıra, özel tasarımlarla mekanınızı sizinle bütünler. tüm mekanlarda, hayalinizi uzman kadrosuyla tasarım yaparak projeye dönüştürüp uygular. dayanıklı ve kaliteli malzemelerin kullanıldığı tüm ürünler, konfor ve kullanım kolaylığı üzerine kurulmuştur.

artevetta bünyesindeki ürün gamı: Raydolap - Dardrop - Genç odası - Giysi odası - Portmanto - Vestiyer - Ev tadilatı ve dekorasyonu - Kişiye özel ergonomik çözümler