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Banyoistanbul Yapı Malz. Ltd.Şti.
Banyo Aksesuarları Istanbul
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Değerlendirmeler (8)
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    Her işin dijital ortamda yürüdüğü günlerde bizim gibi köklü bir firmanın online satış mağazası olmaması gerçekten çok yanlış olurdu. Fazla geç kalmadan geniş marka ve ürün yelpazesine sahip, uygun fiyat ve ödeme koşulları, daha hızlı kaliteli ve iyi hizmet verebilmek adına online satış mağazamızı siz değerli müşterilerimizin hizmetine ve beğenisine sunduk.

    Her zaman en uygun fiyat, en kaliteli ürün ve en hızlı hizmet politikasıyla siz değerli müşterilerimizin de başta ilgisi ve duyduğu güven duygusu ile yolumuza hedeflerimizden sapmadan en sağlam ve hızlı şekilde devam etmekteyiz.

    Hizmetler
    • Banyo mobilyaları
    • aksesuarları
    • vitrifiye ürünler
    • duşakabin ve Franke Beyaz Eşya
    Hizmet alanları
    • Banyo mobilyaları
    • aksesuarları
    • vitrifiye ürünler
    • duşakabin ve Franke Beyaz Eşya toptan ve perakende satışı
    • istanbul
    Adres
    Gayrettepe mah. Pazar Sok. No:20A Beşiktaş / İSTANBUL
    34349 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122672004 www.banyoistanbul.com

    Değerlendirmeler

    Ömer Farruk YAMAN
    9 ay önce
    Ali Vatansever
    İstemi hizmeti. Yardımcı personel
    9 ay önce
    MURAT KOSTAK
    Buradan aldığım bütün malzemeler gerçekten çok kaliteliydi çalışanları kutluyorum
    12 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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