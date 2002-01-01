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3D EVİ ANİMASYON STÜDYOSU
3D Görselleştirme İstanbul
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    Her biri alanında uzmanlaşmış profesyonel ekibimiz ile kendi yorumumuzu katarak; yeni nesil elektronik donanımlar ve lisanslı yazılımlar kullanarak 3d animasyonlar hazırlamaktayız. Sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanarak gerçek dünyada sanal 3 boyutlu objeleri görebileceksiniz. Çalışmalarımızda gözlüğün sağlayabileceği en yüksek görüntü kalitesini sunuyoruz. 3D modellemeler ile mimari sunumlar için mobil bir çözüm sunar. Mimari maketler yerine sunumunuzu logonuz olduğu her alanda mobil cihazlar kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 3D Evi, deneyimli kadrosu, yüksek teknolojili ekipmanları ve kaliteli hizmeti ile 2002 yılından bugüne butik hizmet anlayışı ile film prodüksiyon çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmetler
    • ​Reklam Filmlerinden
    • Mimari Animasyonlara
    • Sanal Gerçeklikten
    • Oyun yapıma aradığınız her şey 3D Evi'nde…
    Hizmet alanları
    • 3D Animasyon Yapımı
    • Mimari Görselleştirmeler ve Animasyonlar
    Adres
    İstanbul Cad. No:64 Bakırköy
    34142 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125700292 www.3devi.com.tr

    Değerlendirmeler

    Öymen Ulusoy
    Mimari animasyon yaptırdım, çok memnun kaldım. Her şey için çok teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar diliyorum. Başarınızın devamını diğer projelerimizde de görmeyi çok istiyorum. Mimari animasyon yaptırmak isteyen herkese kesinlikle tavsiye ediyorum.
    12 ay önce
    recep yıldız
    yaklaşık 1 yıl önce
    DIZZY
    2 yıldan fazla önce
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