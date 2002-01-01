3D EVİ ANİMASYON STÜDYOSU

Her biri alanında uzmanlaşmış profesyonel ekibimiz ile kendi yorumumuzu katarak; yeni nesil elektronik donanımlar ve lisanslı yazılımlar kullanarak 3d animasyonlar hazırlamaktayız. Sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanarak gerçek dünyada sanal 3 boyutlu objeleri görebileceksiniz. Çalışmalarımızda gözlüğün sağlayabileceği en yüksek görüntü kalitesini sunuyoruz. 3D modellemeler ile mimari sunumlar için mobil bir çözüm sunar. Mimari maketler yerine sunumunuzu logonuz olduğu her alanda mobil cihazlar kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 3D Evi, deneyimli kadrosu, yüksek teknolojili ekipmanları ve kaliteli hizmeti ile 2002 yılından bugüne butik hizmet anlayışı ile film prodüksiyon çalışmalarına devam etmektedir.