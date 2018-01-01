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Cafe Sandalyeleri
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 38Projeler (38) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • ​Cafe Masaları, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    ​Cafe Masaları, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    ​Cafe Masaları, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    ​Cafe Masaları
    Cafe Masaları, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe Masaları, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe Masaları, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe Masaları
    BAR SANDALYELERİ, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    BAR SANDALYELERİ, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    BAR SANDALYELERİ
    Eames Sandalye #2, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    Eames Sandalye #2, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    Eames Sandalye #2, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    Eames Sandalye #2
    Eames Sandalye Modelleri, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    Eames Sandalye Modelleri, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    Eames Sandalye Modelleri, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    Eames Sandalye Modelleri
    ​Rattan Sandalye, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    ​Rattan Sandalye, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Siyah
    ​Rattan Sandalye, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri İç Dekorasyon
    ​Rattan Sandalye
    Hepsini göster: 38 proje

    Ürünlerindeki sağlamlık,
    hızlı üretim, zamanında teslimat ve hizmet kalitesiyle, ahşap sandalye, masa, kanepe ve her nevi oturma grubu üretimiyle ayrıca ithal alüminyum sandalyeleriyle sektörün gözdesi haline gelmiştir.Bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Zengin Masa Sandalye üretimdeki hassasiyet ve kalitesi ile ürünleri uzun yıllar boyunca kullanılmasını sağlamıştır.Zengin Masa Sandalye`nin çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ürün portföyünde 520 adet değişik ürün çesidi yer alır. Ahşap ürünler arasında; 53 model ahşap cafe  sandalyeleriahşap bar sandalyesi ahşap masa kanepe  oturma grubu  koltuk çeşidi yer alıyor. İthal grupta isen metal alüminyum sandalyeler  ofis sandalyeleri ve rattan takımlar olmak üzere birçok ürün çeşidi yer alıyor

    Hizmetler
    cafe bar
    Hizmet alanları
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • cafe dekorasyonu
    • istanbul
    Adres
    merkez mahallesi çınar sokak no:
    80340 Istanbul
    Türkiye
    +90-2126263992 www.zenginmobilya.com
    Yasal mülkiyet

    Sandalyeler cafe bar restorant, ofis işte, balkonda, salonda, mutfakta
    ve yaşamın olduğu her yerde olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bulunduğu her mekanda gerek kullanım gerekliliği gerekse tasarımı ile dekoru çok şık ve kaliteli hale getirir. İnsanların bu konudaki model ve renk seçimleri ise farklıdır. Her zevke uygun cafe sandalye seçeneği farklı model ve renk seçeneği ile tasarlanır ve müşterilerin beğenisine sunulur. Zevkler farklı olsa da sandalyede aranılan kalite özellikleri her kesim için farklıdır. En önemlisi de sandalyenin bel ve boyun ve sırt kısmında sunacağı tasarımsal özelliktir. Vücudu rahat ettirecek bir sandalye herkesin ilk tercihidir. Kumaşının yaz ve kış cildi zararlı yönde etkilememesi de sandalyede aranılan özelliklerin başında yer alıyor.

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