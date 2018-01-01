Cafe Sandalyeleri

Ürünlerindeki sağlamlık,
hızlı üretim, zamanında teslimat ve hizmet kalitesiyle, ahşap sandalye, masa, kanepe ve her nevi oturma grubu üretimiyle ayrıca ithal alüminyum sandalyeleriyle sektörün gözdesi haline gelmiştir.Bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Zengin Masa Sandalye üretimdeki hassasiyet ve kalitesi ile ürünleri uzun yıllar boyunca kullanılmasını sağlamıştır.Zengin Masa Sandalye`nin çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ürün portföyünde 520 adet değişik ürün çesidi yer alır. Ahşap ürünler arasında; 53 model ahşap cafe sandalyeleriahşap bar sandalyesi ahşap masa kanepe oturma grubu koltuk çeşidi yer alıyor. İthal grupta isen metal alüminyum sandalyeler ofis sandalyeleri ve rattan takımlar olmak üzere birçok ürün çeşidi yer alıyor
- Hizmetler
- cafe bar
- Hizmet alanları
- Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
- cafe dekorasyonu
- istanbul
- Adres
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merkez mahallesi çınar sokak no:
80340 Istanbul
Türkiye
+90-2126263992 www.zenginmobilya.com
Sandalyeler cafe bar restorant, ofis işte, balkonda, salonda, mutfakta
ve yaşamın olduğu her yerde olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bulunduğu her mekanda gerek kullanım gerekliliği gerekse tasarımı ile dekoru çok şık ve kaliteli hale getirir. İnsanların bu konudaki model ve renk seçimleri ise farklıdır. Her zevke uygun cafe sandalye seçeneği farklı model ve renk seçeneği ile tasarlanır ve müşterilerin beğenisine sunulur. Zevkler farklı olsa da sandalyede aranılan kalite özellikleri her kesim için farklıdır. En önemlisi de sandalyenin bel ve boyun ve sırt kısmında sunacağı tasarımsal özelliktir. Vücudu rahat ettirecek bir sandalye herkesin ilk tercihidir. Kumaşının yaz ve kış cildi zararlı yönde etkilememesi de sandalyede aranılan özelliklerin başında yer alıyor.