Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti

EGART MİMARLIK konusunda uzman ekibiyle 10 yıldır İzmir'de hizmet vermektedir.Sadece Türkiye de değil ve yurtdışında da Amerika'ya kadar uzanan projeleriyle adından söz ettirmiş bir tasarım ofisidir.
- Hizmetler
- EGART; kafe
- restoran
- bar
- beach club
- otel
- okul gibi sosyal mekanlarda konsept yaratmakta uzman olup
- bunun yanı sıra özel konut
- ofis
- villa ve residans projeleri yapmaktadır. Projeleri autoCAD
- 3DS Max programlarında hazırlamakta ve sunmakta olan şirket
- tüm bu projelerin aynı zamanda inşaat
- mobilya ve aksesuar imalat ve uygulamalarını da saglamaktadır.
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- Hizmet alanları
- OTEL KAFE RESTORAN GECEKLUBU BAR OKUL KOLEJ KONUT OFİS VİLLA YAT
- Adres
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Alsancak Mah. 1462 Sok No:44
35200 Konak
Türkiye
+90-5324080834 www.egartmimarlik.com
Yasal mülkiyet
Egart Mimarlık şirketinin tüm tasarım ve projeleri patentlidir.