현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti
İç Mimarlar Konak
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • RESTAURANT, Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti Eklektik Okullar Altın Sarısı
    RESTAURANT, Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti Eklektik Okullar
    RESTAURANT, Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti Eklektik Okullar
    +5
    RESTAURANT
    KONUT, Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti Egart Mimarlık İnşaat rek. tur. tic. san. ltd sti İç Dekorasyon Gri
    KONUT

    EGART MİMARLIK  konusunda uzman ekibiyle 10 yıldır İzmir'de hizmet vermektedir.Sadece Türkiye de değil ve yurtdışında da  Amerika'ya kadar uzanan projeleriyle adından söz ettirmiş bir tasarım ofisidir. 

    Hizmetler
    • EGART; kafe
    • restoran
    • bar
    • beach club
    • otel
    • okul gibi sosyal mekanlarda konsept yaratmakta uzman olup
    • bunun yanı sıra özel konut
    • ofis
    • villa ve residans projeleri yapmaktadır. Projeleri autoCAD
    • 3DS Max programlarında hazırlamakta ve sunmakta olan şirket
    • tüm bu projelerin aynı zamanda inşaat
    • mobilya ve aksesuar imalat ve uygulamalarını da saglamaktadır.
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    OTEL KAFE RESTORAN GECEKLUBU BAR OKUL KOLEJ KONUT OFİS VİLLA YAT
    Adres
    Alsancak Mah. 1462 Sok No:44
    35200 Konak
    Türkiye
    +90-5324080834 www.egartmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Egart Mimarlık şirketinin tüm tasarım ve projeleri patentlidir. 

    Değerlendirmeler

    sargon efe
    3 yıldan fazla önce
      Add SEO element