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ŞERİFOĞLU PARKE
Yer Döşemeleri İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ŞERİFOĞLU PARKE-MEŞE PARKE KOLEKSİYONU-, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    ŞERİFOĞLU PARKE-MEŞE PARKE KOLEKSİYONU-, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    ŞERİFOĞLU PARKE-MEŞE PARKE KOLEKSİYONU-, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    +3
    ŞERİFOĞLU PARKE-MEŞE PARKE KOLEKSİYONU-
    ŞERİFOĞLU PARKE-NATÜREL AĞAÇLAR , ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    ŞERİFOĞLU PARKE-NATÜREL AĞAÇLAR , ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    ŞERİFOĞLU PARKE-NATÜREL AĞAÇLAR , ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    +2
    ŞERİFOĞLU PARKE-NATÜREL AĞAÇLAR
    ŞERİFOĞLU PARKE-MACAR PARKE KOLEKSİYONU , ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    ŞERİFOĞLU PARKE-MACAR PARKE KOLEKSİYONU , ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    ŞERİFOĞLU PARKE-MACAR PARKE KOLEKSİYONU , ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    +2
    ŞERİFOĞLU PARKE-MACAR PARKE KOLEKSİYONU
    MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Ticari alanlar
    MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Ticari alanlar
    MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Ticari alanlar
    +1
    MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT
    10 KARAKÖY ISTANBUL-MORGANS HOTEL GROUP, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Ticari alanlar
    10 KARAKÖY ISTANBUL-MORGANS HOTEL GROUP, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Ticari alanlar
    10 KARAKÖY ISTANBUL-MORGANS HOTEL GROUP, ŞERİFOĞLU PARKE ŞERİFOĞLU PARKE Ticari alanlar
    +2
    10 KARAKÖY ISTANBUL-MORGANS HOTEL GROUP

    1967 yılından bu yana, gerçek ahşap deyince, akla ilk gelen markadır Şerifoğlu.

    Düzce merkezli olarak kurulan, masif parke üretimi ile başlayan yolculuğuna bu konuda kazandığı  birikim ve tecrübesini katarak Avrupa'nın en çok tercih edilen ürünü olan lamine parke ile devam ederken, ahşaptan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Sektördeki lider konumunu koruyabilmek ve kalıcı olabilmek adına, önceliği olan kalite ve müşteri memnuniyetini hedef edinerek yoluna devam eden Şerifoğlu, teknolojik gelişmeler ve yenilikler ışığında, dünya pazarını yakından takip ederek ilerlemektedir. Dünya standartlarındaki üretimini 105.000 m² açık, 45.000 m² kapalı alan üzerinde kurulu olan   fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Yıllık 2.000.000 m² üretimi ile Türkiye'nin ilk ve en büyük lamine parke üreticisi olan Şerifoğlu, kuruluşundan bu yana hedeflerinden ve kalitesinden ödün vermeyerek yoluna devam etmektedir. Yurt içinde gün geçtikçe yayılan bayi ağı ve üretiminin  %30'unu oluşturan ihracatı ile Türkiye'de olduğu gibi, uluslararası pazarda da aranan bir marka haline gelmiştir.

    Hizmetler
    Lamine Parke
    Hizmet alanları
    worldwide ve türkiye
    Adres
    KARANFİL CAD. YOSUN SOK. NO:1 2.LEVENT/BEŞİKTAŞ
    34330 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122849523 www.serifoglu.com.tr

    Değerlendirmeler

    bayram guney
    Personel çok çok nazik ve yardimsever
    6 ay önce
    Oğuz Kağan Aslan
    neredeyse 4 yıl önce
    Yasin Erdem
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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