ŞERİFOĞLU PARKE

1967 yılından bu yana, gerçek ahşap deyince, akla ilk gelen markadır Şerifoğlu.

Düzce merkezli olarak kurulan, masif parke üretimi ile başlayan yolculuğuna bu konuda kazandığı birikim ve tecrübesini katarak Avrupa'nın en çok tercih edilen ürünü olan lamine parke ile devam ederken, ahşaptan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Sektördeki lider konumunu koruyabilmek ve kalıcı olabilmek adına, önceliği olan kalite ve müşteri memnuniyetini hedef edinerek yoluna devam eden Şerifoğlu, teknolojik gelişmeler ve yenilikler ışığında, dünya pazarını yakından takip ederek ilerlemektedir. Dünya standartlarındaki üretimini 105.000 m² açık, 45.000 m² kapalı alan üzerinde kurulu olan fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Yıllık 2.000.000 m² üretimi ile Türkiye'nin ilk ve en büyük lamine parke üreticisi olan Şerifoğlu, kuruluşundan bu yana hedeflerinden ve kalitesinden ödün vermeyerek yoluna devam etmektedir. Yurt içinde gün geçtikçe yayılan bayi ağı ve üretiminin %30'unu oluşturan ihracatı ile Türkiye'de olduğu gibi, uluslararası pazarda da aranan bir marka haline gelmiştir.