Vizyon ile gerçeklik arayışı arasında, yenilikçi ve cesaret dolu bir yaklaşım… Mobilya tasarımında yeni trendlerin öncüsü olan Rapsel, 1975’ten bu yana İtalyan stilini ve tasarımını yüksek kalite ile buluşturuyor. Tasarım yaklaşımını yüksek estetik ve kalite bilinci ile şekillendiren Rapsel, tasarımlarını sadece şık değil; işlevsel ve teknik açıdan da hatasız olacak şekilde üretmektedir.