Vizyon ile gerçeklik arayışı arasında, yenilikçi ve cesaret dolu bir yaklaşım… Mobilya tasarımında yeni trendlerin öncüsü olan Rapsel, 1975’ten bu yana İtalyan stilini ve tasarımını yüksek kalite ile buluşturuyor. Tasarım yaklaşımını yüksek estetik ve kalite bilinci ile şekillendiren Rapsel, tasarımlarını sadece şık değil; işlevsel ve teknik açıdan da hatasız olacak şekilde üretmektedir.
- Hizmetler
- İtalyan Mobilya
- Hizmet alanları
- Mobilya ve Banyo ve İstanbul
- Adres
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Fenerbahçe Mahallesi, Kadıköy
34734 İstanbul
Türkiye
+90-2163566633 rapsel.com.tr
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