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Rapsel
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • İtalyan Mobilyalar, Rapsel Rapsel Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Mermer Ahşap rengi
    İtalyan Mobilyalar, Rapsel Rapsel Oturma OdasıKanepe & Koltuklar İpek Gri
    İtalyan Mobilyalar, Rapsel Rapsel Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Pamuklu Gri
    +3
    İtalyan Mobilyalar

    Vizyon ile gerçeklik arayışı arasında, yenilikçi ve cesaret dolu bir yaklaşım… Mobilya tasarımında yeni trendlerin öncüsü olan Rapsel, 1975’ten bu yana İtalyan stilini ve tasarımını yüksek kalite ile buluşturuyor. Tasarım yaklaşımını yüksek estetik ve kalite bilinci ile şekillendiren Rapsel, tasarımlarını sadece şık değil; işlevsel ve teknik açıdan da hatasız olacak şekilde üretmektedir.

    Hizmetler
    İtalyan Mobilya
    Hizmet alanları
    Mobilya ve Banyo ve İstanbul
    Adres
    Fenerbahçe Mahallesi, Kadıköy
    34734 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163566633 rapsel.com.tr
    Yasal mülkiyet

    İtalyan Mobilya

    Değerlendirmeler

    İbrahim Karahasan
    Güzel.
    7 ay önce
    Nursema öztürk
    Şik İtalyan Mobilyaları, Fiyatlar Euro ve pahallı, kalite beklentiniz yüksek ve, fiyat sorununuz yoksa ve de zamanınız varsa.. Ürün çeşidi daha fazla olaydı daha da güzel olurdu
    11 ay önce
    Cengiz Soylu
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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