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Gezegen X Kent Mobilyaları
Çocuklar İçin Ürünler Gaziantep
Genel Bakış 4Projeler (4) 8Yeni Fikirler (8)
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Projeler

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    • Gaziantep Kent Mobilyaları İmalat Firma Gezegen X Çocuk Oyun Parkları, Gezegen X Kent Mobilyaları Gezegen X Kent Mobilyaları Bahçe süs havuzu Aluminyum/Çinko Altın Sarısı
    Gaziantep Kent Mobilyaları İmalat Firma Gezegen X Çocuk Oyun Parkları
    Gaziantep Çocuk oyun parkı, Kauçuk zemin kaplama, Gezegen X Kent Mobilyaları Gezegen X Kent Mobilyaları Ön avlu Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Gaziantep Çocuk oyun parkı, Kauçuk zemin kaplama, Gezegen X Kent Mobilyaları Gezegen X Kent Mobilyaları Kayalı bahçe İşlenmiş Ahşap Sarı
    Gaziantep Çocuk oyun parkı, Kauçuk zemin kaplama, Gezegen X Kent Mobilyaları Gezegen X Kent Mobilyaları Zen bahçesi Kuvars Şeffaf
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    Gaziantep Çocuk Oyun Parkı Firması, Gezegen X Kent Mobilyaları Gezegen X Kent Mobilyaları Balkon, Veranda & TerasIşıklandırma Sunta Bej
    Gaziantep Çocuk Oyun Parkı Firması

    Şirketimiz 2017 yılında kurulmuş olup kurucu ortaklarımızdan Temel Kırtasiye 1982 yılından bu yana kitap ,kırtasiye , oyuncak ve eğitim araçları sektöründe 3 büyük parekende ile mağazacılık,üretim ve ithalat yapmaktadır. Diğer kurucu ortağımız Yek Yapı ise 2010 yılından bu yana özel yapı , taahhüt, mühendislik ve mimarlık alanında hizmet vermektedir.

    • Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olan tesisimiz tecrübesiyle Türkiye’nin sayılı büyüklükte park ve kent mobilyaları üretici olma hedefindedir. • Çocukların güvenli şekilde,keyifle maksimum fayda sağlayacak oyunları, sosyalleşmeler ve psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ürünler tasarlamayı • Kalite standartlarını uygun olarak yaptığımız üretim ve montaj faaliyetlerinin bütün aşamalarında işçi sağlığı ve iş güvenliğini, ürün ve hizmet kalitesini , çevre temizliğini ve çevreyi güzelleştirmeyi • Müşteri memmnuniyetini ilk sırada tutarak kendimizi geliştirmeyi,kalitenin devamlılığını sağlamayı, • Faaliyetlerimizi sürdürürken ;insan ,enerji kaynaklarını ,hammadde ve iş ekipmanlarını maksimum verimlilikle kullanmayı, • Çevre temizliğine özen göstererek, doğayı ve geleceğimizi korumayı • Standartlarımızı devamlı geliştirmeyi ve hayalleri gerçekleştirmeyi • Sistem bilinci ile Sektöründe Öncü, Yenilikçi ve Lider olmayı hedefleyen kurumsal bir yapıya sahiptir.

    Hizmetler
    çocuk çocuk parkı, çocuk oyun grupları, ve oyun parkı
    Hizmet alanları
    çocuk oyun parkları ve gaziantep
    Adres
    1. Organize Sanayi Bölgesi 83105 Nolu Cadde No:7 Şehitkamil / Gaziantep
    27000 Gaziantep
    Türkiye
    +90-3429997109 www.gezegenx.com.tr
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