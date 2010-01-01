Gezegen X Kent Mobilyaları

Şirketimiz 2017 yılında kurulmuş olup kurucu ortaklarımızdan Temel Kırtasiye 1982 yılından bu yana kitap ,kırtasiye , oyuncak ve eğitim araçları sektöründe 3 büyük parekende ile mağazacılık,üretim ve ithalat yapmaktadır. Diğer kurucu ortağımız Yek Yapı ise 2010 yılından bu yana özel yapı , taahhüt, mühendislik ve mimarlık alanında hizmet vermektedir.

• Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olan tesisimiz tecrübesiyle Türkiye’nin sayılı büyüklükte park ve kent mobilyaları üretici olma hedefindedir. • Çocukların güvenli şekilde,keyifle maksimum fayda sağlayacak oyunları, sosyalleşmeler ve psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ürünler tasarlamayı • Kalite standartlarını uygun olarak yaptığımız üretim ve montaj faaliyetlerinin bütün aşamalarında işçi sağlığı ve iş güvenliğini, ürün ve hizmet kalitesini , çevre temizliğini ve çevreyi güzelleştirmeyi • Müşteri memmnuniyetini ilk sırada tutarak kendimizi geliştirmeyi,kalitenin devamlılığını sağlamayı, • Faaliyetlerimizi sürdürürken ;insan ,enerji kaynaklarını ,hammadde ve iş ekipmanlarını maksimum verimlilikle kullanmayı, • Çevre temizliğine özen göstererek, doğayı ve geleceğimizi korumayı • Standartlarımızı devamlı geliştirmeyi ve hayalleri gerçekleştirmeyi • Sistem bilinci ile Sektöründe Öncü, Yenilikçi ve Lider olmayı hedefleyen kurumsal bir yapıya sahiptir.