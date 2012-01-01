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ALTINCICADDE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    "Tarz sahibi evler yaratır" sloganıyla 2012 yılında özel bir internet alışveriş sitesi olarak hayata başlayan Altıncı Cadde, bugün altincicadde.com’un yanı sıra Nişantaşı, Trump Towers AVM ve Bodrum Plaza’da bulunan üç mağazasıyla büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Bir Hepsiburada iştiraki ve Elif Dürüst’ün kurucusu olduğu marka, mobilyadan aydınlatmaya, servis ürünlerinden ev tekstiline A’dan Z’ye evlerin tüm ihtiyaçlarına tek bir yerden ulaşmanın keyif ve konforunu yaşatıyor.

    Hizmetler
    Ev Dekorasyon Ürünleri
    Hizmet alanları
    Ev Dekorasyon ve İstanbul
    Adres
    Hüsrev Gerede Cad. No:79 Zorlu Apt. Kat 1 D:2 Teşvikiye ŞİŞLİ / İSTANBUL
    34365 İstanbul
    Türkiye
    +90-8503336223 www.altincicadde.com
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