ALTINCICADDE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.

"Tarz sahibi evler yaratır" sloganıyla 2012 yılında özel bir internet alışveriş sitesi olarak hayata başlayan Altıncı Cadde, bugün altincicadde.com’un yanı sıra Nişantaşı, Trump Towers AVM ve Bodrum Plaza’da bulunan üç mağazasıyla büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Bir Hepsiburada iştiraki ve Elif Dürüst’ün kurucusu olduğu marka, mobilyadan aydınlatmaya, servis ürünlerinden ev tekstiline A’dan Z’ye evlerin tüm ihtiyaçlarına tek bir yerden ulaşmanın keyif ve konforunu yaşatıyor.