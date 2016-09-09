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MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Palm City Hotel Sir Winston House Havuz Başı Kafe Restorasyonu, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar Yeşil
    Palm City Hotel Sir Winston House Havuz Başı Kafe Restorasyonu, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar Yeşil
    Palm City Hotel Sir Winston House Havuz Başı Kafe Restorasyonu, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar Seramik Siyah
    +2
    Palm City Hotel Sir Winston House Havuz Başı Kafe Restorasyonu
    Çiğli Ofis Projesi, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    Çiğli Ofis Projesi, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    Çiğli Ofis Projesi, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    Çiğli Ofis Projesi
    Narlıdere Konut Projesi, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Apartman
    Narlıdere Konut Projesi, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Mutfak üniteleri
    Narlıdere Konut Projesi, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Mutfak üniteleri
    +1
    Narlıdere Konut Projesi
    ÖZEL MERSİN HASTANESİ, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    ÖZEL MERSİN HASTANESİ, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    ÖZEL MERSİN HASTANESİ, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    ÖZEL MERSİN HASTANESİ
    GÖZEL QADIN DÖNYASI, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    GÖZEL QADIN DÖNYASI, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    GÖZEL QADIN DÖNYASI, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    GÖZEL QADIN DÖNYASI
    BAKU MODERN HOSPITAL, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    BAKU MODERN HOSPITAL, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    BAKU MODERN HOSPITAL, MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ Ticari alanlar
    BAKU MODERN HOSPITAL
    Hepsini göster: 8 proje

    "Genç bir ekip,

    işinin uzmanı danışmanlar, 

    yepyeni fikirler, hayallerinizin ötesinde konseptler, 

    akıllıca tasarlanmış mekanlar, 

    gelişmiş mühendislik, 

    inovatif çözümler, 

    teknoloji ile bütünleşmiş alanlar, 

    bütçe dostu yaklaşımlar,  

    insana ve doğaya saygılı tasarımlar, 

    değer katan dokunuşlar" 

    bizi biz yapan ilkelerimizdir.  

    Özelleşmiş olduğumuz hastane ve otel yapıları yanında her türlü alanda ilkelerimiz doğrultusunda mimari projeler, iç mekan tasarımları ve uygulamaları ile işveren adına proje takip ve kontrolörlüğü hizmetleri sunuyoruz.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım & Projelendirme
    • İç Mimari Tasarım & Projelendirme
    • Tadilat & Uygulama & Danışmanlık
    Hizmet alanları
    İnşaat, Mimarlık, ve İç Mimarlık
    Adres
    35100 İzmir
    Türkiye
    www.mimartugbaozkilic.com
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