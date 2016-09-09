MİMAR TUĞBA ÖZKILIÇ

"Genç bir ekip,
işinin uzmanı danışmanlar,
yepyeni fikirler, hayallerinizin ötesinde konseptler,
akıllıca tasarlanmış mekanlar,
gelişmiş mühendislik,
inovatif çözümler,
teknoloji ile bütünleşmiş alanlar,
bütçe dostu yaklaşımlar,
insana ve doğaya saygılı tasarımlar,
değer katan dokunuşlar"
bizi biz yapan ilkelerimizdir.
Özelleşmiş olduğumuz hastane ve otel yapıları yanında her türlü alanda ilkelerimiz doğrultusunda mimari projeler, iç mekan tasarımları ve uygulamaları ile işveren adına proje takip ve kontrolörlüğü hizmetleri sunuyoruz.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım & Projelendirme
- İç Mimari Tasarım & Projelendirme
- Tadilat & Uygulama & Danışmanlık
- Hizmet alanları
- İnşaat, Mimarlık, ve İç Mimarlık
- Adres
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35100 İzmir
Türkiye
www.mimartugbaozkilic.com