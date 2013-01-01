ISVEA, 1962 yılında Angelucci ailesi tarafından Roma'ya 200 km uzaklıkta

Eusanio Del Sangro yakınlarında kurulmuştur. Vitrifiye seramik alanında dünyanın önde gelen ülkesi olan İtalya'da, karakteristik bir italyan üreticisi olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Özellikle Güney İtalya'da yaygın bir marka olarak, pazarda ilk 10 üretici arasında yer almıştır. 2013 yılında ECE Holding tarafından satın alınarak Türk banyo gereçleri pazarıyla buluşturulan ISVEA, İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunmayı amaçlamaktadır. ISVEA bambaşka bir banyo deneyimi yaşatmayı ve tüketicileri ile duygusal bağ kurmayı ilke edinen felsefesi ile Türkiye’de de öncelikli tercih edilen banyo markası olmayı hedefliyor.