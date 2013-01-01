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ISVEA
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • Flamma , ISVEA ISVEA BanyoLavabolar
    Flamma

    ISVEA, 1962 yılında Angelucci ailesi tarafından Roma'ya 200 km uzaklıkta
    Eusanio Del Sangro yakınlarında kurulmuştur. Vitrifiye seramik alanında dünyanın önde gelen ülkesi olan İtalya'da, karakteristik bir italyan üreticisi olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Özellikle Güney İtalya'da yaygın bir marka olarak, pazarda ilk 10 üretici arasında yer almıştır. 2013 yılında ECE Holding tarafından satın alınarak Türk banyo gereçleri pazarıyla buluşturulan ISVEA, İtalyan tasarım kültürü, kalite ve fonksiyonellik yaklaşımını tüketicilere sunmayı amaçlamaktadır. ISVEA bambaşka bir banyo deneyimi yaşatmayı ve tüketicileri ile duygusal bağ kurmayı ilke edinen felsefesi ile Türkiye’de de öncelikli tercih edilen banyo markası olmayı hedefliyor.

    Hizmetler
    • banyo mobilyaları
    • seramik vitrifiye
    • gömme rezervuar
    • iç takımlar
    • tamamlayıcı ürünler
    Hizmet alanları
    banyo, banyo aksesuarları, ve istanbul
    Şirket ödülleri
    Edida, A Design, Red Dot
    Adres
    Şerif Ali Çiftliği Yan Yol Bölgesi Miras Sk. No:53 Ümraniye
    34760 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163148787 isveabagno.it

    Değerlendirmeler

    Murat Ebil
    yaklaşık 1 yıl önce
    Ali Osman Yıldırım
    2 yıldan fazla önce
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