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Endüstriyel tasarım, 3D görselleştirme, Sunum.
İnsanlık tarihi alet edevat kullanmayı keşfedip, kendi araç gerecini ürettiği dönemlerden beri en sık
kullandığı malzemelerden birisi hiç şüphesiz ahşaptır. Bu malzeme avlanmaktan
savaşmaya, ekip biçmekten barınak yapmaya aklınıza…
Mobilya üretiminde en gözde ve yaygın kullanılan malzemelerden biri olan ahşap, yarattığı sıcaklık ve samimiyet yüzünden birçok evde tercih edilir. Biz de ahşapın büyüsünü evinede görmek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evler…