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CVKDesign
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Icona Armchair, CVKDesign CVKDesign Ofis Alanları & Mağazalar
    Icona Armchair, CVKDesign CVKDesign Ofis Alanları & Mağazalar
    Icona Armchair, CVKDesign CVKDesign Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    Icona Armchair
    Icona Lounge Chair, CVKDesign CVKDesign Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Icona Lounge Chair, CVKDesign CVKDesign Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Icona Lounge Chair, CVKDesign CVKDesign Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +2
    Icona Lounge Chair

    Endüstriyel tasarım, 3D görselleştirme, Sunum.

    Hizmet alanları
    3d tasarım
    Adres
    34000 Istanbul
    Türkiye
    +90-5323016007 www.facebook.com/CVKDesign
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