sihirlipeyzaj

"Her sanatçı, kendi ustalığına düşman olmalıdır." ilkesiyle başlarız her yeni doğan güne.

Bu nedenle her uygulamamız ve tasarımımız farklıdır.

Doğayı sevmek, önce onu korumakla başlar. Biz bu sorumluluğu unutmadan, doğaya renk katmayı görev edindik. Kendimize ait seramızda yetiştirdiğimiz çeşit çeşit çiçek ve bitkiyle doğaya verdiğimiz armağanlar hayatı renklendirdikçe daha mutlu olduk. Uzman kadromuzun müşterilerimizi doğru yönlendirmesinin gönül rahatlığıyla toprağı gökkuşağına boyadık.

Çalışmalarımızda öncelikle müşterilerimizin beklentilerini analiz ederek en uygun tasarım ve uygulama çözümlerini farklı seçeneklerle birlikte sunmaktayız.

Sihirli Peyzaj; size özgü, estetik, yaşanası bahçeler tasarlamak ve uygulamak için dinamizmi, uluslar arası anlayış ve bilgi birikimiyle sizlerle işbirliği yapar.

Bahçeleriniz, Sihirli Peyzaj ile size özel…

Sihirli Peyzaj, proje ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bitkisel peyzaj uygulamaları, rulo ve tohum çim uygulaması,sert peyzaj uygulamaları, otomatik sulama sistemleri, drenaj sistemleri, aydınlatma sistemleri, bitki-toprak-çim temini, Hydroseeding uygulamaları, ahşap uygulamaları, taş ev yapımı,yüzme havuzu ve güneşlenme terasları, zen bahçesi,kaya bahçesi,zen havuzu,süs havuzu, şelale, yapay/doğal gölet uygulamaları, dereler, ahşap köprüler, pergole ve kameriye yapımı,zemin döşeme çalışmaları,tenis kortu yapımı, bahçe çitleri yapımı,çocuk oyun alanları gibi uygulamaları, deneyimli peyzaj mimarları ve teknik uygulama kadrosuyla gerçekleştiriyor, uygulama sonrası periyodik bakım programlarımızla peyzaj alanlarının uzun yıllar bakımlı olarak korunmasını sağlıyor.

Sihirli Peyzaj olarak proje çalışmalarımızı deneyimli proje ekibimizle doğru ihtiyaç analizi, etkili planlama ve yaratıcı tasarım süreçlerini başarıyla birleştirerek, estetik, fonksiyonellik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik gibi temel tasarım ilkelerinden yararlanarak oluşturuyoruz.

Sulama sistemi, aydınlatma ve drenaj gibi alt yapı çalışmalarını eksiksiz yapmayı ve peyzajı uzun ömürlü kılmayı ilke edindik.

Tescilli mekân projelerimizin gururunu yaşarken işimizi de “sıfır hata” ile teslim ettik.