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5333514937,marangoz ustası,mobilya montaj,nişantaşı,mecidiyeköy,harbiye,bomonti,
Dolap & Etajerler Istanbul
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    • 5333514937,marangoz ustası,mobilya montaj,nişantaşı,mecidiyeköy,harbiye,bomonti,

    Hizmetler
    • 5333514937
    • marangoz ustası
    • mobilya montaj
    • nişantaşı
    • mecidiyeköy
    • harbiye
    • bomonti
    Hizmet alanları
    • 5333514937
    • marangoz ustası
    • mobilya montaj
    • nişantaşı
    • mecidiyeköy
    • harbiye
    • bomonti
    • istanbul
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    5333514937,marangoz ustası,mobilya montaj,nişantaşı,mecidiyeköy,harbiye,bomonti,
    Adres
    mecidiyeköy/gayrettepe
    34119 Istanbul
    Türkiye
    +90-5333514937 mecidiyekoydemarangozlar.wordpress.com
    Yasal mülkiyet

    5333514937,marangoz ustası,mobilya montaj,nişantaşı,mecidiyeköy,harbiye,bomonti,

    Değerlendirmeler

    çiğdem ALTUN
    İsmail gündoğdu dan aldığım hizmetten çok memnun kaldım herkese tavsiye ederim
    yaklaşık 4 yıl önce
    Firdevs Tezcan
    ismail usta işinizde çok iyisiniz ikea dan aldığım on parça ürünü kendi yapmış gibi montaj yaptınız çok teşekkür ederim
    yaklaşık 4 yıl önce
    Ceren Altındağ
    İnternet üzerinden buldum İsmail ustayı tavsiye ederim güvenilir
    1 yıldan fazla önce
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