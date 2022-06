Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.

Ortaya çıkardığı her işte sanatçı dokunuşunu katarak, doğaya ve insana hitap eden projeler oluşturma amacıyla sınırları zorlayan tasarımlarla her zaman için geleceğe yatırım yapıp yarınlara imza atma çabası içindeyiz. Mimarlığın özgün ruhunu kaybetmeden, mimariye ve mimari tasarıma dünya çapında katkıda bulunmak ve mimarlık sektöründe öncü firmaların başında yer almak her zaman önceliğimiz olacaktır.

Yüksek standartlı kaliteli hizmet ve kaliteli malzemelerle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran, müşterilerimizin fikirlerine, zamanına ve haklarına saygı duyan, insanlığa, doğaya ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getiren MİMAYRİS olarak bizler, nitelikli projeler tasarlayarak size ve mimarlığa farklılıklar katarak “sağlıklı yaşam alanları oluşturmanın” çabası içinde olacağız. Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına hitap eden projeler, fikirler ve tasarımlar ortaya koyan MİMAYRİS, sizlere kaliteli ve sağlıklı yaşam alanları sunma gayretiyle durmadan çalışmaktadır. Gelişen ve değişen teknolojiyi takip ederek, yetkin ve bilgili ekibimizle özgün, özverili projeler geliştirerek ihtiyaçlara cevap veremeyen yetersiz yaşam alanlarını, baştan yaratarak hayatınıza yeni renkler sunmaktayız. Tüm bilgi birikimini mimarlık alanında ki yeni gelişmelerle destekleyerek yarınların ihtiyacını bugünden karşılama amacı içindeyiz. MİMAYRİS olarak ilk sorumluluğumuz, misyon ve vizyon doğrultumuzdan hiç şaşmamaktır. Başarma azmi, dürüstlük, müşteri memnuniyeti, küreselleşme ve topluma katkıda bulunmak MİMAYRİS temel değerleri arasında yer alırken kurumsal stratejilerinin itici güçlerinden birini oluşturur.