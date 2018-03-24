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Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Espanol Estrella Mağazası Konsept Tasarımı, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
    Espanol Estrella Mağazası Konsept Tasarımı, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
    Espanol Estrella Mağazası Konsept Tasarımı, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
    +2
    Espanol Estrella Mağazası Konsept Tasarımı
    Lema Evleri İç Mekan Tasarımları, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. İç Dekorasyon Cam Gri
    Lema Evleri İç Mekan Tasarımları, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. İç Dekorasyon Ahşap Gri
    Lema Evleri İç Mekan Tasarımları, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Cam Gri
    +36
    Lema Evleri İç Mekan Tasarımları
    Elçi Rezidans, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
    Elçi Rezidans, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
    Elçi Rezidans, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti.
    +9
    Elçi Rezidans
    Lema Evleri, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Apartman Beton Siyah
    Lema Evleri, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Apartman Tuğla Siyah
    Lema Evleri, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Apartman Beton Gri
    +6
    Lema Evleri
    Zekeriyaköy'de Şarküteri, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Zekeriyaköy'de Şarküteri, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Zekeriyaköy'de Şarküteri, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +2
    Zekeriyaköy'de Şarküteri
    Bağlıca'da Mutfak Tasarımı, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. MutfakMutfak Tezgâhları Mermer Beyaz
    Bağlıca'da Mutfak Tasarımı, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Yemek OdasıMasalar Ahşap Kahverengi
    Bağlıca'da Mutfak Tasarımı, Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. Mimayris Proje ve Yapı Ltd. Şti. MutfakDolap & Raflar Yönlendirilmiş Yonga Levha Bej
    +2
    Bağlıca'da Mutfak Tasarımı
    Hepsini göster: 8 proje

    Ortaya çıkardığı her işte sanatçı dokunuşunu katarak, doğaya ve insana hitap eden projeler oluşturma amacıyla sınırları zorlayan tasarımlarla her zaman için geleceğe yatırım yapıp yarınlara imza atma çabası içindeyiz. Mimarlığın özgün ruhunu kaybetmeden, mimariye ve mimari tasarıma dünya çapında katkıda bulunmak ve mimarlık sektöründe öncü firmaların başında yer almak her zaman önceliğimiz olacaktır.

    Yüksek standartlı kaliteli hizmet ve kaliteli malzemelerle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran, müşterilerimizin fikirlerine, zamanına ve haklarına saygı duyan, insanlığa, doğaya ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getiren MİMAYRİS olarak bizler, nitelikli projeler tasarlayarak size ve mimarlığa farklılıklar katarak “sağlıklı yaşam alanları oluşturmanın” çabası içinde olacağız. Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına hitap eden projeler, fikirler ve tasarımlar ortaya koyan MİMAYRİS, sizlere kaliteli ve sağlıklı yaşam alanları sunma gayretiyle durmadan çalışmaktadır.  Gelişen ve değişen teknolojiyi takip ederek, yetkin ve bilgili ekibimizle özgün, özverili projeler geliştirerek ihtiyaçlara cevap veremeyen yetersiz yaşam alanlarını, baştan yaratarak hayatınıza yeni renkler sunmaktayız. Tüm bilgi birikimini mimarlık alanında ki yeni gelişmelerle destekleyerek yarınların ihtiyacını bugünden karşılama amacı içindeyiz.  MİMAYRİS olarak ilk sorumluluğumuz, misyon ve vizyon doğrultumuzdan hiç şaşmamaktır. Başarma azmi, dürüstlük, müşteri memnuniyeti, küreselleşme ve topluma katkıda bulunmak MİMAYRİS temel değerleri arasında yer alırken kurumsal stratejilerinin itici güçlerinden birini oluşturur.

    Hizmetler
    • Tasarım
    • Projelendirme
    • Danışmanlık
    • Uygulama
    • Architectural Design
    • Interior Design
    • Construction
    Hizmet alanları
    Mimarlık, İç Mimarlık, ve İnşaat
    Adres
    Cevizlidere Mah. 1238. Cad. No:5/1 Balgat – Çankaya
    06520 Ankara
    Türkiye
    +90-3124720708 www.mimayris.com

    Değerlendirmeler

    Emre Çetintaş
    10 ay önce
    Emircan Demirel
    neredeyse 2 yıl önce
    Hakan Demirel
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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