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Şehzade Tente Sistemleri
Perde, Panjur & Jaluziler İstanbul
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Değerlendirmeler (17)
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    • Branda, tente, çadır ve çelik konstrüksiyonlarda yılların deneyim ve birikimlerini yeni teknolojilerin ışığında yeniden yorumlayarak sizlere mükemmel ürünler olarak sunan Şehzade Tente, ürünlerine her geçen gün daha fazla kalite ekliyor.

    Sektörün lideri olan ve bütün müşterilerinin memnuniyetinin kazanan Şehzade otomatik tente ekonomik fiyatlarıyla sizlerin de yüzünüzü güldürecek. Firmamız her ürününde kaliteyi, estetiği ve dayanıklılığı size sunmaktadır.

    Deneyimli & Yenilikçi Firmamız ilk kurulduğu günden bu yana birikimlerinin ışığında ilerlemekte ve bütün yeniliklerini tecrübelerine ekleyerek mükemmeli ortaya koymaktadır. 

    Yenilikçi yaklaşımız sayesinde tecrübe edindiğimiz üretimleri üst düzey kaliteli ürünler haline getirmekteyiz. Profesyoneliz Firmamız profesyonel hizmetler verebilmek için gerekli olan bütün bileşenlere sahiptir.

    Hizmetler
    • Otomatik tente
    • pergola
    • hangar çadırı
    • kabin perdesi
    • giyotin cam
    Hizmet alanları
    • Otomatik Tene ve Pergola Sistemleri
    • İstanbul
    Adres
    Seyitnizam Mah. Demirciler Sanayi Sitesi 4.Yol No:7 Zeytinburnu
    34015 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126749004 www.istanbulotomatiktente.net

    Değerlendirmeler

    Derya Verün
    Çok beğendim. Tebrik ediyorum...
    8 ay önce
    Zehra Yalçın
    Deneyimli ve alanında uzman bir firma. Tavsiye üzerine işletmemin tentesini yaptırdım ve çok şık oldu.
    7 ay önce
    Uygar Aksu
    Tentelerin kalitesi ve çalışanların profesyonel işçilikleri sayesinde pek çok kişiye önerdiğim bir adres oldu.
    7 ay önce
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