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Home Sweet Home
Tasarımcılar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • 5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home Ev İçiTekstil Ürünleri
    5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +19
    5.Mevsim
    Home Sweet Home
    Family Collection, Home Sweet Home Home Sweet Home İç Dekorasyon
    Family Collection
    Shabby Nevresim Takimi, Home Sweet Home Home Sweet Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
    Shabby Nevresim Takimi
    Inverno Serisi, Home Sweet Home Home Sweet Home MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Inverno Serisi, Home Sweet Home Home Sweet Home MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Inverno Serisi, Home Sweet Home Home Sweet Home MutfakYemek Takımı & Bardaklar
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    Inverno Serisi

    Özgün tasarımları ve yenilikçi estetik anlayışıyla ev tekstili alanında trendlerin öncüsü olan Home Sweet Home; yatak odası, banyo ve mutfak tekstiline yönelik zengin koleksiyonları ve dekoratif aksesuar  seçenekleriyle yaşam alanlarına dair tüm ihtiyaçları tek çatı altında toplayan ve evleri güzelleştirirken değer katan bir marka.Tasarım, ürün geliştirme, üretim ve yönetim fonksiyonlarını birarada İstanbul ana merkezinde yürüten, yaklaşık 300 kişilik deneyimli ve uzman işgücüyle ev tekstili sektöründe önemli bir üretici.1998 yılından bugüne  güçlenen geniş bayi ağıyla toptan satış tarafında hızla artan ticaret hacminin yanısıra yurtiçinde İstanbul, Ankara, Kayseri ve Samsun’da faaliyet gösteren mağazaları ve çok sayıda cornerlarıyla  mağazacılık alanında da varlığını hissettiren çok yönlü bir maestro.Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Rusya, Balkanlar ve Kuzey Amerika’ya uzanan coğrafyada gerçekleştirdiği ticaret hacmi ile uluslararası pazarlarda varlığını güvenilir ve güçlü tedarikçi gücüyle pekiştiren Home Sweet Home koleksiyonları dünyayı sarıyor. Bulunduğu pazarın müşteri taleplerine, zengin koleksiyon çeşitleriyle  kolaylıkla cevap verirken, özgün tasarımları ve marka yatırımlarıyla güçlü bir oyunca olma iddiasını da koruyor.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    T 444 8 HSH (474) Email: info@homesweethome.com.tr Eski Londra Asfaltı No:18 Beşyol/Florya İSTANBUL / TÜRKİYE
    34153 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124448474 www.homesweethome.com.tr
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