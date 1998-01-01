Özgün tasarımları ve yenilikçi estetik anlayışıyla ev tekstili alanında trendlerin öncüsü olan Home Sweet Home; yatak odası, banyo ve mutfak tekstiline yönelik zengin koleksiyonları ve dekoratif aksesuar seçenekleriyle yaşam alanlarına dair tüm ihtiyaçları tek çatı altında toplayan ve evleri güzelleştirirken değer katan bir marka.Tasarım, ürün geliştirme, üretim ve yönetim fonksiyonlarını birarada İstanbul ana merkezinde yürüten, yaklaşık 300 kişilik deneyimli ve uzman işgücüyle ev tekstili sektöründe önemli bir üretici.1998 yılından bugüne güçlenen geniş bayi ağıyla toptan satış tarafında hızla artan ticaret hacminin yanısıra yurtiçinde İstanbul, Ankara, Kayseri ve Samsun’da faaliyet gösteren mağazaları ve çok sayıda cornerlarıyla mağazacılık alanında da varlığını hissettiren çok yönlü bir maestro.Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Rusya, Balkanlar ve Kuzey Amerika’ya uzanan coğrafyada gerçekleştirdiği ticaret hacmi ile uluslararası pazarlarda varlığını güvenilir ve güçlü tedarikçi gücüyle pekiştiren Home Sweet Home koleksiyonları dünyayı sarıyor. Bulunduğu pazarın müşteri taleplerine, zengin koleksiyon çeşitleriyle kolaylıkla cevap verirken, özgün tasarımları ve marka yatırımlarıyla güçlü bir oyunca olma iddiasını da koruyor.