2015 yılında kurulan ERKALE MİMARLIK, kentsel tasarım, karma kullanım, konut, ticaret, ofis, konaklama, eğitim, araştırma, kamu ve kültür yapıları gibi geniş bir yelpazede mimarlık, iç mimarlık ve danışmanlık hizmeti veren ANKARA VE ANTALYA merkezli bir tasarım ofisidir. Ağırlıklı olarak büyük ölçekli projeler üreten ERKALE MİMARLIK, kültürel mirasın kazandırdığı mimari değerleri koruyup yeniden yorumlayan; sosyoloji, psikoloji, sanat, bilim ve teknik gibi düşün ve üretim alanlarındaki tüm gelişmeleri takip eden evrensel bir mimari anlayışla projelerini hayata geçirmektedir. ERKALE MİMARLIK özellikle kent kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, yapılı çevrenin doğa ile olan ilişkisini önemseyen bir prensibin uzantısında, yatırımcılar, mühendislik grupları, peyzaj tasarım ekipleri ve danışmanlarla birlikte yaşanabilir ve yüksek nitelikte yaşam çevreleri tasarlar. Deneyimli ve dinamik ekibiyle büyük ölçekli projeler üreten ERKALE MİMARLIK, bunların yanında uzman kadrosu ile ekb ( enerji kimlik belgesi ) sertifikalandırma ve gayrimenkul değerleme danışmanlık hizmeti vermektedir