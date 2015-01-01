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ERKALE MİMARLIK – ANKARA &amp; ANTALYA
Mimarlar Antalya
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • PEYZAJ, ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA Modern Bahçe
    PEYZAJ
    MİMARİ, ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA Modern Evler
    MİMARİ
    BANYO, ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA Modern Banyo
    BANYO
    MUTFAK, ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA ERKALE MİMARLIK - ANKARA & ANTALYA Modern Mutfak
    MUTFAK

    2015 yılında kurulan ERKALE MİMARLIK,   kentsel tasarım, karma kullanım, konut, ticaret, ofis, konaklama, eğitim, araştırma, kamu ve kültür yapıları gibi geniş bir yelpazede mimarlık, iç mimarlık ve danışmanlık hizmeti veren ANKARA VE ANTALYA merkezli bir tasarım ofisidir. Ağırlıklı olarak büyük ölçekli projeler üreten ERKALE MİMARLIK, kültürel mirasın kazandırdığı mimari değerleri koruyup yeniden yorumlayan; sosyoloji, psikoloji, sanat, bilim ve teknik gibi düşün ve üretim alanlarındaki tüm gelişmeleri takip eden evrensel bir mimari anlayışla projelerini hayata geçirmektedir. ERKALE MİMARLIK özellikle kent kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, yapılı çevrenin doğa ile olan ilişkisini önemseyen bir prensibin uzantısında, yatırımcılar, mühendislik grupları, peyzaj tasarım ekipleri ve danışmanlarla birlikte yaşanabilir ve yüksek nitelikte yaşam çevreleri tasarlar. Deneyimli ve dinamik ekibiyle büyük ölçekli projeler üreten ERKALE MİMARLIK, bunların yanında uzman kadrosu ile ekb ( enerji kimlik belgesi ) sertifikalandırma ve gayrimenkul değerleme danışmanlık hizmeti vermektedir

    Hizmetler
    • ERKALE MİMARLIK ANKARA & ANTALYA
    • MİMARLIK
    • İÇ MİMARİ
    • MÜHENDİSLİK PEYZAJ
    • EKB ( ENERJİ KİMLİK BELGESİ )
    • KENTSEL DÖNÜŞÜM
    • TAAHÜT
    • PROJE MUTFAK & BANYO
    • OTEL KONSEPT TASARIM
    • MAĞAZA & OFİS TASARIM
    • 3D STUDIO
    • POST PRODUCTION – 0 (242 ) 408 02 03 – 0 ( 312 ) 285 38 06
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • ERKALE MİMARLIK ANKARA & ANTALYA
    • MİMARLIK
    • İÇ MİMARİ
    • MÜHENDİSLİK PEYZAJ
    • EKB ( ENERJİ KİMLİK BELGESİ )
    • KENTSEL DÖNÜŞÜM
    • TAAHÜT
    • PROJE MUTFAK & BANYO
    • OTEL KONSEPT TASARIM
    • MAĞAZA & OFİS TASARIM
    • 3D STUDIO
    • POST PRODUCTION – 0 (242 ) 408 02 03 – 0 ( 312 ) 285 38 06
    • Hepsini göster: 12 hizmet alanı
    Adres
    1385 sokak
    07100 Antalya
    Türkiye
    +90-2424080203 www.erkalemimarlik.com
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