BAKER MOBİLYA

Nötr renklerle dekorasyon

homify sayfalarındaki örnek dekorasyonları incelediğimiz yazılarımızda zaman zaman “nötr renkler”den bahsediyoruz. Peki “tarafsız” olarak da Türkçeleştirebileceğimiz nötr renkler dekorasyonda neden bu kadar büyük bir yer tutuyor?…

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