BAKER MOBİLYA

현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.
Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!
homify sayfalarındaki örnek dekorasyonları incelediğimiz yazılarımızda zaman zaman “nötr renkler”den bahsediyoruz. Peki “tarafsız” olarak da Türkçeleştirebileceğimiz nötr renkler dekorasyonda neden bu kadar büyük bir yer tutuyor?…
Ömrümüzün ciddi bir bölümü geçirdiğimiz yaşam alanlarımız olan evleri bazen değiştirmemiz gerekir. Kimi zaman taşınma amaçlı kimi zamansa sıfırdan bir daire satın alarak dekorasyonu yenileme ihtiyacı duyarız.