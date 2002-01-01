Ali Köse Moble, 1972 yılında Ankara Siteler de üretime başlamıştır. İlk kuruluş olan Köseoğlu Mobilya adı daha 2002 yılından itibaren firmamızın kurucusu Ali Köse nin ismini alarak vizyon değişikliğine gitmiştir.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana 100 den fazla tasarım üreterek ülkemizi Asya ve Avrupa pazarında temsil etmekteyiz. Firmamız 2014 yılında mobilya kalbi olarak nitelendirilen İtalya ya mobilya tasarımı ve ürünlerini pazarlayarak sektörde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşamaktadır. Avrupa kalite standartlarında üretilen ürünlerimiz, kalite ve modayı takip eden mimarlarımız ile her zaman evinizin en güzel bölümünü oluşturmaya devam edecektir.