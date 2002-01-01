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Ali Köse Moble
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
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Projeler

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    • Chester Koltuk, Ali Köse Moble Ali Köse Moble Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Deri
    Chester Koltuk, Ali Köse Moble Ali Köse Moble Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Deri
    Chester Koltuk, Ali Köse Moble Ali Köse Moble Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Deri
    Chester Koltuk

    Ali Köse Moble, 1972 yılında Ankara Siteler de üretime başlamıştır. İlk kuruluş olan Köseoğlu Mobilya adı daha 2002 yılından itibaren firmamızın kurucusu Ali Köse nin ismini alarak vizyon değişikliğine gitmiştir.

    Kurulduğumuz ilk günden bu yana 100 den fazla tasarım üreterek ülkemizi Asya ve Avrupa pazarında temsil etmekteyiz. Firmamız 2014 yılında mobilya kalbi olarak nitelendirilen İtalya ya mobilya tasarımı ve ürünlerini pazarlayarak sektörde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşamaktadır. Avrupa kalite standartlarında üretilen ürünlerimiz, kalite ve modayı takip eden mimarlarımız ile her zaman evinizin en güzel bölümünü oluşturmaya devam edecektir.

    Hizmetler
    • Mobilya İmalatı
    • ev ve iş yerleri dekorasyonu
    • aksesuar
    Hizmet alanları
    Mobilya, dekorasyon, ve Ankara
    Adres
    Ereğli Caddesi No: 96/B & 98/B Siteler Altındağ
    06030 Ankara
    Türkiye
    +90-3123485609 www.alikosemoble.com
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