Ahşap Merdiven – Merdivenci

Kullanılacak Mekanlara Göre Ve İnsan Yoğunluğuna Göre Tasarlanmalıdır. Ahşap Taşıyıcılı Merdivenler Çift Serenli Yapılmalıdır. Zamanla Ses Yapmaması İçin Basamaklar Serenlere Taşıyıcıları %100 Basmalı Gizli Vidalı D3 Tutkalla Yapıştırılmalı. Ahşap Taşıyıcılı Merdivenler Giriş Alt Tableye Ve Çıkış Üst Tableye Beton Vidası İle Bağlanarak Duvar Ekseninde Tutkal Kullanılmalıdır. Ahşap Taşıyıcılı Merdivenler Dekoratif Ve Kullanımı Güzeldir.