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Ahşap Merdiven – Merdivenci
Merdiven ve Korkuluklar İstanbul
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    Kullanılacak Mekanlara Göre Ve İnsan Yoğunluğuna Göre Tasarlanmalıdır. Ahşap Taşıyıcılı Merdivenler Çift Serenli Yapılmalıdır. Zamanla Ses Yapmaması İçin Basamaklar Serenlere Taşıyıcıları %100 Basmalı Gizli Vidalı D3 Tutkalla Yapıştırılmalı. Ahşap Taşıyıcılı Merdivenler Giriş Alt Tableye Ve Çıkış Üst Tableye Beton Vidası İle Bağlanarak Duvar Ekseninde Tutkal Kullanılmalıdır. Ahşap Taşıyıcılı Merdivenler Dekoratif Ve Kullanımı Güzeldir.

    Hizmetler
    • Ahşap Merdiven
    • Merdiven Basamaklar
    • Küpeşte
    • Beton Üstü Merdiven
    • Süpürgelik
    • Deck
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Anadolu Hisarı Yeni Mahalle Dr. Ömer Besim Paşa Cd. Kamer Sk. No:10
    34815 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323870035 www.ahsapmerdiven.com.tr
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