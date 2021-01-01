Öz Konak Mobilya

Kaliteli malzeme tavsiye ediyoruz.
Ürünlerinin arkasında durmayan firma. Ürünler geldiği gibi parayı alır sonra malının arkasında durmaz. Arasan açmaz... Mesaj atsan cevap vermez... Kesinlikle tavsiye etmiyorum. 5 haziranda düğünüm oldu ürünler geldi. 23 hazirandan 2021 den beri Yetkili Davut beye ulaşmaya çalışıyorum cevap yok. Orada duran Selma hanıma yazıyoruz cevap yok. İlk önce malınızın arkasında duracaksınız sonra ticaret yapacaksınız !!! İspatını fotoğrafa ekledim arkadaşlar. Ürünler geldikten sonra irtibatı unutun...
Çok memnun kaldım. Satıcının ilgisi, alakası, ürünlerin kalitesi tek kelime ile mükemmel. Herkese tavsiye ederim hayal bir yatak odası yapıldı. Çok teşekkür ederim.