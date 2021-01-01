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Öz Konak Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (15)
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Projeler

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    • Berrak Yemek Odası, Öz Konak Mobilya Öz Konak Mobilya
    Berrak Yemek Odası
    Hizmetler
    Mobilya ve Dekorasyon
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Çamlıtepe Caddesi No:176
    06320 Ankara
    Türkiye
    +90-5325519373

    Değerlendirmeler

    Kenan Özdemir
    Kaliteli malzeme tavsiye ediyoruz.
    4 ay önce
    yasin yeniay
    Ürünlerinin arkasında durmayan firma. Ürünler geldiği gibi parayı alır sonra malının arkasında durmaz. Arasan açmaz... Mesaj atsan cevap vermez... Kesinlikle tavsiye etmiyorum. 5 haziranda düğünüm oldu ürünler geldi. 23 hazirandan 2021 den beri Yetkili Davut beye ulaşmaya çalışıyorum cevap yok. Orada duran Selma hanıma yazıyoruz cevap yok. İlk önce malınızın arkasında duracaksınız sonra ticaret yapacaksınız !!! İspatını fotoğrafa ekledim arkadaşlar. Ürünler geldikten sonra irtibatı unutun...
    5 ay önce
    selay Çomaktekin
    Çok memnun kaldım. Satıcının ilgisi, alakası, ürünlerin kalitesi tek kelime ile mükemmel. Herkese tavsiye ederim hayal bir yatak odası yapıldı. Çok teşekkür ederim.
    3 ay önce
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