현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Pıcco Desıgn &amp; Archıtecture
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Serenat Wedding Hall , Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Serenat Wedding Hall , Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Serenat Wedding Hall , Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    +24
    Serenat Wedding Hall
    Özel Venedik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Özel Venedik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Özel Venedik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    +2
    Özel Venedik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
    Dr. Erdal ERSAN A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Polikiliniği, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Dr. Erdal ERSAN A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Polikiliniği, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Dr. Erdal ERSAN A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Polikiliniği, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    +2
    Dr. Erdal ERSAN A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Polikiliniği
    Altıniğne Wedding House, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Klasik Sergi Alanları
    Altıniğne Wedding House, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Klasik Sergi Alanları
    Altıniğne Wedding House, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Klasik Sergi Alanları
    +2
    Altıniğne Wedding House
    Özel Algı Anaokulu, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Özel Algı Anaokulu, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Özel Algı Anaokulu, Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    +2
    Özel Algı Anaokulu
    Hotel Design Show 2016 , Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Hotel Design Show 2016 , Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    Hotel Design Show 2016 , Pıcco Desıgn & Archıtecture Pıcco Desıgn & Archıtecture Ticari alanlar
    +7
    Hotel Design Show 2016
    Hepsini göster: 12 proje

    “2007 yılında İstanbul’da kurulan 2010  yılında da Antalya’da ikinci şubesiyle hizmet veren Picco Design; yurdun çeşitli bölgelerinde projeden inşaata, mimari,iç mimari,dekorasyon ve çevre düzenlemelerine kadar her aşamada eksiksiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca kendi bünyesinde bulunan tasarımını ve üretimini yaptığı, patentli birçok aksesuar ve mobilya tasarımları ile yelpazesini genişletmiştir.”  Picco Design & Architecture Team

    Hizmetler
    Mimari & İç Mimari Proje ve Uygulamalar
    Hizmet alanları
    • Mimari & İç Mimari Proje
    • Mimari & İç Mimari Uygulamalar
    • 3D Tasarım ve Modelleme
    • Mobilya Tasarımı
    • Mobilya Üretimi
    Adres
    Yeşilbahçe Mahallesi 1475 Sk H.Sarı Apt No:8/D Muratpaşa
    07160 Antalya
    Türkiye
    +90-8505321050 www.picco.co

    Değerlendirmeler

    Ufuk Ünaldı
    7 ay önce
    Yusuf Tasmaz
    9 ay önce
    erol keceli
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element