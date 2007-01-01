“2007 yılında İstanbul’da kurulan 2010 yılında da Antalya’da ikinci şubesiyle hizmet veren Picco Design; yurdun çeşitli bölgelerinde projeden inşaata, mimari,iç mimari,dekorasyon ve çevre düzenlemelerine kadar her aşamada eksiksiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca kendi bünyesinde bulunan tasarımını ve üretimini yaptığı, patentli birçok aksesuar ve mobilya tasarımları ile yelpazesini genişletmiştir.” Picco Design & Architecture Team
- Hizmetler
- Mimari & İç Mimari Proje ve Uygulamalar
- Hizmet alanları
- Mimari & İç Mimari Proje
- Mimari & İç Mimari Uygulamalar
- 3D Tasarım ve Modelleme
- Mobilya Tasarımı
- Mobilya Üretimi
- Adres
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Yeşilbahçe Mahallesi 1475 Sk H.Sarı Apt No:8/D Muratpaşa
07160 Antalya
Türkiye
+90-8505321050 www.picco.co