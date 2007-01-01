“2007 yılında İstanbul’da kurulan 2010 yılında da Antalya’da ikinci şubesiyle hizmet veren Picco Design; yurdun çeşitli bölgelerinde projeden inşaata, mimari,iç mimari,dekorasyon ve çevre düzenlemelerine kadar her aşamada eksiksiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca kendi bünyesinde bulunan tasarımını ve üretimini yaptığı, patentli birçok aksesuar ve mobilya tasarımları ile yelpazesini genişletmiştir.” Picco Design & Architecture Team