Venn Industrial Design Consultancy

Venn, özgün bir düşünceden yola çıkan, prototipleme ve üretim ile devam eden ve yalnızca başarıya ulaşınca sonlanan bir tasarım sürecinin tamamında çözüm ortağınızdır. Çeşitlilik, gücümüzün kaynağı; otomotiv, medikal, ev gereçleri, aksesuar, oyuncak ve elektronik gibi çeşitli sektörlerde tecrübelere sahip tasarımcıların oluşturduğu bir ekip. Yaratıcı bir takım.