Venn Industrial Design Consultancy

Venn, özgün bir düşünceden yola çıkan, prototipleme ve üretim ile devam eden ve yalnızca başarıya ulaşınca sonlanan bir tasarım sürecinin tamamında çözüm ortağınızdır. Çeşitlilik, gücümüzün kaynağı; otomotiv, medikal, ev gereçleri, aksesuar, oyuncak ve elektronik gibi çeşitli sektörlerde tecrübelere sahip tasarımcıların oluşturduğu bir ekip. Yaratıcı bir takım.
- Hizmetler
- Endüstriyel tasarım ve Üretim Mühendisliği
- Hizmet alanları
- ürün tasarımı, plastikürüntasarımı, ve Ankara
- Adres
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Armada Is Merkezi Dumlupinar Bulvari No:6 Kat:12 Office No:1225S3 Sogutozu
06520 Ankara
Türkiye
+90-3122956332 www.venn-idc.com