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Venn Industrial Design Consultancy
Tasarımcılar Ankara
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Projeler

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    • Beton, Venn Industrial Design Consultancy Venn Industrial Design Consultancy BahçeMobilyalar
    Beton, Venn Industrial Design Consultancy Venn Industrial Design Consultancy Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    Beton, Venn Industrial Design Consultancy Venn Industrial Design Consultancy Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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    Beton

    Venn, özgün bir düşünceden yola çıkan, prototipleme ve üretim ile devam eden ve yalnızca başarıya ulaşınca sonlanan bir tasarım sürecinin tamamında çözüm ortağınızdır. Çeşitlilik, gücümüzün kaynağı; otomotiv, medikal, ev gereçleri, aksesuar, oyuncak ve elektronik gibi çeşitli sektörlerde tecrübelere sahip tasarımcıların oluşturduğu bir ekip. Yaratıcı bir takım.

    Hizmetler
    Endüstriyel tasarım ve Üretim Mühendisliği
    Hizmet alanları
    ürün tasarımı, plastikürüntasarımı, ve Ankara
    Adres
    Armada Is Merkezi Dumlupinar Bulvari No:6 Kat:12 Office No:1225S3 Sogutozu
    06520 Ankara
    Türkiye
    +90-3122956332 www.venn-idc.com
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