Bahçemi Tasarla Peyzaj İzmir, Peyzaj mimarlığı firması olarak peyzaj ve bahçe düzenleme hizmetleri sunuyoruz. Ev ve bahçe dekorasyonunun günümüzde büyük bir kısmını dış mekan, park, bahçe ve iç mekan bitki tasarım uygulamaları oluşturmaktadır. Peyzaj projelendirme, uygulama iç ve dış mekan bitkilendirme çözümleri konusunda başarılı çalışmalar yapmaktadır. Özellikle inşaat sektörünün yükseldiği ülkemizde aynı oranda peyzaj mimarisi de yükselişe geçmektedir. Şehirlerde yaşanabilir alanlar yaratmak adına insanı temel alarak bahçe düzenlemeleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan bitki-tasarım ikilisi mekanları sadece bir beton yığını olmaktan çıkararak doğa ve insanın iç içe var olmasını destekleyen bir sanat halini almıştır. Bahçemi Tasarla Peyzaj, bünyesinde bulunan peyzaj mimarları ile, ülkemizde uzun yıllardır yapılmakta olan peyzaj çalışmaları konularında hizmet sağlamaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerimiz:

• Peyzaj proje tasarım ve uygulama hizmetleri,

• Peyzaj danışmanlık ve bahçe bakım,

• Hazır rulo çim uygulamaları,

• Peyzaj sulama sistemleri projelendirme ve uygulamaları,

• İç mekanlara özel bitkilendirme çözümleri,

• Dikey bahçe ve çatı bahçesi (yeşil çatı) uygulamaları,

• Yosun duvar uygulamaları,

Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri ile İlgili Detaylı Bilgi İçin: www.bahcemitasarla.com



