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Bahçemi Tasarla Peyzaj
Peyzaj Mimarları İzmir, Türkiye
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    Bahçemi Tasarla Peyzaj İzmir, Peyzaj mimarlığı firması olarak peyzaj ve bahçe düzenleme hizmetleri sunuyoruz. Ev ve bahçe dekorasyonunun günümüzde büyük bir kısmını dış mekan, park, bahçe ve iç mekan bitki tasarım uygulamaları oluşturmaktadır. Peyzaj projelendirme, uygulama iç ve dış mekan bitkilendirme çözümleri konusunda başarılı çalışmalar yapmaktadır. Özellikle inşaat sektörünün yükseldiği ülkemizde aynı oranda peyzaj mimarisi de yükselişe geçmektedir. Şehirlerde yaşanabilir alanlar yaratmak adına insanı temel alarak bahçe düzenlemeleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan bitki-tasarım ikilisi mekanları sadece bir beton yığını olmaktan çıkararak doğa ve insanın iç içe var olmasını destekleyen bir sanat halini almıştır. Bahçemi Tasarla Peyzaj, bünyesinde bulunan peyzaj mimarları ile, ülkemizde uzun yıllardır yapılmakta olan peyzaj çalışmaları konularında hizmet sağlamaktadır. 

    Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerimiz:

    • Peyzaj proje  tasarım ve uygulama hizmetleri,

    • Peyzaj danışmanlık ve bahçe bakım,

    • Hazır rulo çim uygulamaları,

    • Peyzaj sulama sistemleri projelendirme ve uygulamaları,

    • İç mekanlara özel bitkilendirme çözümleri,

    • Dikey bahçe ve çatı bahçesi (yeşil çatı) uygulamaları,

    • Yosun duvar uygulamaları,

    Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri ile İlgili Detaylı Bilgi İçin: www.bahcemitasarla.com


    Hizmetler
    Peyzaj Projelendirme Peyzaj Uygulama Peyzaj-Bahçe Bakım Peyzaj Sulama Sistemleri İç Mekan Bitkilendirme​​​
    Hizmet alanları
    Peyzaj Mimarlığı, İzmir, ve İzmir, Türkiye
    Adres
    Buca
    35000 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5530806602 www.bahcemitasarla.com
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