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Cess Mimarlık ve İç Mimarlık
İç Mimarlar Gaziantep
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Yasin Kaplan Makam Odası Tasarımı, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Ticari alanlar
    Yasin Kaplan Makam Odası Tasarımı, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Ticari alanlar
    Yasin Kaplan Makam Odası Tasarımı, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Ticari alanlar
    +11
    Yasin Kaplan Makam Odası Tasarımı
    Istanbul Radisson Blu Rezidans Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Küçük Mutfak Gri
    Istanbul Radisson Blu Rezidans Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Minimalist Mutfak Gri
    Istanbul Radisson Blu Rezidans Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Minimalist Mutfak
    +14
    Istanbul Radisson Blu Rezidans Projesi - Cessicmimarlik.com.tr
    Nişantaşı Örnek Daire Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık MutfakMutfak Malzemeleri
    Nişantaşı Örnek Daire Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık MutfakMutfak Malzemeleri
    Nişantaşı Örnek Daire Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları
    +27
    Nişantaşı Örnek Daire Projesi - Cessicmimarlik.com.tr
    Modern Ofis Tasarımı - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap
    Modern Ofis Tasarımı - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap
    Modern Ofis Tasarımı - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap
    +3
    Modern Ofis Tasarımı - Cessicmimarlik.com.tr
    Mk Konut Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Mk Konut Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Siyah
    Mk Konut Projesi - Cessicmimarlik.com.tr, Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Cess Mimarlık ve İç Mimarlık Yemek OdasıMasalar Siyah
    +17
    Mk Konut Projesi - Cessicmimarlik.com.tr

    Bizler, iç mimarinin objektifi aracılığıyla, özellikle CESS iç mimarlık kurulduğu tarihten bu yana kararlı bir fikirle, yaşam alanlarına ve insanların kullanım ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Yaratıcılığa, yeniliğe, büyümeye, toplumlarımıza ve değişime bağlı birer tasarım ekip aktörleriyiz. İç Mimarlık, bizim için teknik bilgi ile sanatı harmanlayarak, yaşam alanlarına entegre etmektir. Üzerinde çalıştığımız her projede hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerimizle birleştirerek daha önce yapılmamış ve tasarlanmamış olanı hedeflemekteyiz.

    Cess, tasarımın yaşamları dönüştürme gücüne sahip olduğu inancı üzerine kurulmuştur. Müşterilerimizin vizyonu, ihtiyaçları ve bağlamının bütünsel bir görüntüsünü kazanarak, yaratıcılığı ve yeniliği ekleyerek, çalışmalarımız karmaşık problemleri ele almaktadır. Müşterilerimizin işlerini ve misyonlarını birleştirerek onların alanlarında lider olmalarına yardımcı oluyoruz. Toplumsal ortamlar, teknolojideki ilerlemeleri birleştirirken, tarihi, kültürleri, toplulukları ve doğal ortamı yansıtmalıdır. Sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluğa içten bağlılığımız, mekanlara bakış açımız, işimiz ve kültürümüz için çok önemlidir. Çevrelerini iyileştiren ve yaşam kalitesini arttıran rejeneratif tasarımlar yaratmaya kararlıyız. Projelerimizin her biri, sadece bireysel müşteriye değil, aynı zamanda iç mimarlık mesleği için sanatın durumunu yükseltmeye ve gelecek nesiller için toplumu iyileştirmeye olan bağlılığımızı temsil ediyor. Cess iç mimarlık olarak, insanların geliştiği ve yaşam kalitesini arttıran yüksek enerjili ortamları tasarlamak için tutkumuzu müşterilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.

    https://www.cessmimarlik.com/

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Projelendirme
    • 3D Görselleştirme
    • mimarlık
    Hizmet alanları
    • Konut ve Özel Yaşam Alanları
    • Ticari Alanlar ve Yapılar
    • Sergi ve Stand Tasarımları
    • Donatı ve Mobilya Tasarımları
    • GAZİANTEP
    Adres
    Atatürk mah cengiz gökçek cad selin apt 74/a Şehitkamil/Gaziantep
    27090 Gaziantep
    Türkiye
    +90-5321397880 www.cessmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Suat Bayram
    www.cessmimarlik.com
    11 gün önce
    Proje tarihi: Haziran 2017
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    Mutaa Akalan
    yaklaşık 2 yıl önce
    İnter Mobilya
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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