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sedef boya ve cila sanayi
Boyacılar Bursa
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Hizmetler

  • mobilya boya cila
  • lake polyester
  • tamir boya cila

Projeler

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    +48
    sedef boya cila

    SEDEF BOYA !

    BABADAN OĞULA GEÇEN MESLEK GELENEĞİ İLE UZUN YILLAR AHŞAP BOYAMA SEKTÖRÜNDE  YER ALMIŞ  VE 1997 YILINDA MERKEZİ BURSA DA KURULMUŞTUR. .FİRMAMIZDA AHŞAP İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ BOYAMA İŞLEMİ ( POLYESTER ,LAKE , CİLA ) TEKNİK  VERİ VE BİLGİLERE DAYALI OLARAK YAPILMAKTADIR. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTMAK VE BU ANLAMDA ÇÖZÜM ÜRETİP DAHA SAĞLIKLI  İŞLERE İMZA ATABİLMEK İÇİN ÇABALARIMIZ HIZLA DEVAM EDECEKTİR. 

    Kısaca ;35 yıllık tecrübe, Bilinçli ve kaliteli hizmet,

    profesyonel çözüm ve uygulamalar,

    Sonuç olarak ; Kalıcı çözümler ve müşteri memnuniyeti...

    Hizmet alanları
    • Ev dekorasyon boya cila
    • ofisler
    • otel boya cila dekorasyonu
    • yerinde tadilat boya bakım
    Adres
    Camlica mh kavakdere cad 1 battal sk no8
    16110 Bursa
    Türkiye
    +90-5327421573 sedefboya.com
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