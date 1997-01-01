sedef boya ve cila sanayi

SEDEF BOYA !

BABADAN OĞULA GEÇEN MESLEK GELENEĞİ İLE UZUN YILLAR AHŞAP BOYAMA SEKTÖRÜNDE YER ALMIŞ VE 1997 YILINDA MERKEZİ BURSA DA KURULMUŞTUR. .FİRMAMIZDA AHŞAP İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ BOYAMA İŞLEMİ ( POLYESTER ,LAKE , CİLA ) TEKNİK VERİ VE BİLGİLERE DAYALI OLARAK YAPILMAKTADIR. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTMAK VE BU ANLAMDA ÇÖZÜM ÜRETİP DAHA SAĞLIKLI İŞLERE İMZA ATABİLMEK İÇİN ÇABALARIMIZ HIZLA DEVAM EDECEKTİR.

Kısaca ;35 yıllık tecrübe, Bilinçli ve kaliteli hizmet,

profesyonel çözüm ve uygulamalar,

Sonuç olarak ; Kalıcı çözümler ve müşteri memnuniyeti...