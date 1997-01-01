sedef boya ve cila sanayi

SEDEF BOYA !
BABADAN OĞULA GEÇEN MESLEK GELENEĞİ İLE UZUN YILLAR AHŞAP BOYAMA SEKTÖRÜNDE YER ALMIŞ VE 1997 YILINDA MERKEZİ BURSA DA KURULMUŞTUR. .FİRMAMIZDA AHŞAP İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ BOYAMA İŞLEMİ ( POLYESTER ,LAKE , CİLA ) TEKNİK VERİ VE BİLGİLERE DAYALI OLARAK YAPILMAKTADIR. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTMAK VE BU ANLAMDA ÇÖZÜM ÜRETİP DAHA SAĞLIKLI İŞLERE İMZA ATABİLMEK İÇİN ÇABALARIMIZ HIZLA DEVAM EDECEKTİR.
Kısaca ;35 yıllık tecrübe, Bilinçli ve kaliteli hizmet,
profesyonel çözüm ve uygulamalar,
Sonuç olarak ; Kalıcı çözümler ve müşteri memnuniyeti...
- Hizmet alanları
- Ev dekorasyon boya cila
- ofisler
- otel boya cila dekorasyonu
- yerinde tadilat boya bakım
- Adres
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Camlica mh kavakdere cad 1 battal sk no8
16110 Bursa
Türkiye
+90-5327421573 sedefboya.com