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novawood
İnşaat Malzemeleri Istanbul
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Değerlendirmeler (8)
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    Novawood, Avrupa norm ve standartlarına uygun çalışma prensibi, Thermowood üretim yöntemini de içeren güçlü teknolojiye sahip altyapısı,Türkiye’nin tek masif ahşap Ar-Ge laboratuvarı ve her zaman öncü olmayı gerektiren kurum kültürü ile sektörünün lider şirketidir.

    Ahşabı sadece üreten değil onu yaşayan bir firma olarak, her zaman en doğal ve kaliteli ürünleri insanlarımıza sunmak, onların hayatına doğallık katmak, bunu yaparken çevreyi ve doğayı korumak şirket anlayışımızın temelidir.Türkiye’de ahşap ve orman sektöründe lider bir firmaya yakışır şekilde kalite standartlarımız en üst seviyededir

    Hizmetler
    • Dünya çapında 4 tesis
    • yıllık 14.000 m3 üretim kapasitesi ile ürünlerimizi; aralarında İngiltere
    • İsviçre
    • Kanada
    • almanya
    • İspanya
    • Japonya
    • rusya
    • Iran
    • Azerbaycan
    • Finlandiya
    • Çin Halk Cumhuriyeti
    • Hindistan ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 45 ülkeye ihraç ediyoruz.
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • ahşap
    • Mimari
    • İçmimari
    • inşaat
    • deck
    • Cephe
    • güneş kırıcı
    • Lamine Parke
    • Masif Parke
    • elegant parke
    • Parke
    • Marküteri
    • yapı
    • istanbul
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    Adres
    küçükçamlıca mh. bulgurlu cd.no:32 üsküdar / İstanbul
    34696 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165456682 www.novawood.com

    Değerlendirmeler

    Eda OZARSLAN
    Verilen ölçüler dışında parke kesimi yapması ile maduriyetimizi başlatan, suçunu kabul etmeyen, takip eden proseslerimizin aksamasına neden olan, çözüm arayışına girdiğimizde bize geri dönüş sağlayacağını söyleyen ama geri dönmeyen daha da vahimi zor durumda olduğumuzu söylememize rağmen dalga geçer gibi başından savan, tüm planlarımızı aksatan ve nihayetinde olumsuz geri dönüş yapan lakayıt, sözüne güvenilmez bir firma. Bir de madur olanların kendileri olduğunu belirttiler. Yazık, kimlere güvenmişiz. Koca bir YAZIK!!!
    4 ay önce
    Hasan Yulca
    Oldukça ilgili bir ekibi var
    8 ay önce
    tekin cihangiroğlu
    Dış cephe veya zemin ahşap kaplama firması.iyi bir firma.personel bilgili alakalı
    12 ay önce
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