Novawood, Avrupa norm ve standartlarına uygun çalışma prensibi, Thermowood üretim yöntemini de içeren güçlü teknolojiye sahip altyapısı,Türkiye’nin tek masif ahşap Ar-Ge laboratuvarı ve her zaman öncü olmayı gerektiren kurum kültürü ile sektörünün lider şirketidir.

Ahşabı sadece üreten değil onu yaşayan bir firma olarak, her zaman en doğal ve kaliteli ürünleri insanlarımıza sunmak, onların hayatına doğallık katmak, bunu yaparken çevreyi ve doğayı korumak şirket anlayışımızın temelidir.Türkiye’de ahşap ve orman sektöründe lider bir firmaya yakışır şekilde kalite standartlarımız en üst seviyededir