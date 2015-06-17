Yasemin Artut DESIGN STUDIO

Yasemin Artut İstanbul'da yerleşik bir ürün tasarımcısı ve girişimcidir. Tasarım deneyimleri bahçe mobilyasından, tv mobilyasına, elektrik aksesuarlarından, otomotiv, yönlendirme elemanları gibi alanları kapsar. Kendi üretim yaptırdığı ürünlerinde metal mobilya ve aksesuarları alanında uzmanlaşmıştır. İlgi alanları sürdürülebilirlik, sosyal tasarım, çevre için tasarım ve atık azaltımıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüsri Ürünleri Tasarımı bölümünde master yapmıştır ve 8 yıllık çalışma deneyiminden sonra 2009’da kendi tasarım stüdyosunu açmıştır. Girişimci olarak kendi markası Greenbin’i yaratmıştır.

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