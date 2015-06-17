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Yasemin Artut DESIGN STUDIO
Çöp Kaldırma İstanbul – Studio@Yaseminartut.Com
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • GREENBIN, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    GREENBIN
    SCIENCE BUS, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    SCIENCE BUS, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    SCIENCE BUS, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    +2
    SCIENCE BUS
    VESTREE, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    VESTREE, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    VESTREE, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    +4
    VESTREE
    ECO.SEPET, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    ECO.SEPET, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    ECO.SEPET, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    +1
    ECO.SEPET

    Yasemin Artut İstanbul'da yerleşik bir ürün tasarımcısı ve girişimcidir. Tasarım deneyimleri bahçe mobilyasından, tv mobilyasına, elektrik aksesuarlarından, otomotiv, yönlendirme elemanları gibi alanları kapsar. Kendi üretim yaptırdığı ürünlerinde metal mobilya ve aksesuarları alanında uzmanlaşmıştır. İlgi alanları sürdürülebilirlik, sosyal tasarım, çevre için tasarım ve atık azaltımıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüsri Ürünleri Tasarımı bölümünde master yapmıştır ve 8 yıllık çalışma deneyiminden sonra 2009’da kendi tasarım stüdyosunu açmıştır. Girişimci olarak kendi markası Greenbin’i yaratmıştır.

    https://www.homify.com.tr/profesyoneller/51678/gre...

    Hizmetler
    Ürün tasarımı ve danışmanlık
    Hizmet alanları
    Ürün tasarımı ve danışmanlık
    Şirket ödülleri
    2005’te Radikal’in tasarım yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır.
    Adres
    Yasemin Artut Design Studio İstanbul- Türkiye
    34714 İstanbul – Studio@Yaseminartut.Com
    Türkiye
    +90-2163450510 yaseminartut.com
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