Yasemin Artut İstanbul'da yerleşik bir ürün tasarımcısı ve girişimcidir. Tasarım deneyimleri bahçe mobilyasından, tv mobilyasına, elektrik aksesuarlarından, otomotiv, yönlendirme elemanları gibi alanları kapsar. Kendi üretim yaptırdığı ürünlerinde metal mobilya ve aksesuarları alanında uzmanlaşmıştır. İlgi alanları sürdürülebilirlik, sosyal tasarım, çevre için tasarım ve atık azaltımıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüsri Ürünleri Tasarımı bölümünde master yapmıştır ve 8 yıllık çalışma deneyiminden sonra 2009’da kendi tasarım stüdyosunu açmıştır. Girişimci olarak kendi markası Greenbin’i yaratmıştır.
- Hizmetler
- Ürün tasarımı ve danışmanlık
- Hizmet alanları
- Ürün tasarımı ve danışmanlık
- Şirket ödülleri
- 2005’te Radikal’in tasarım yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır.
- Adres
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Yasemin Artut Design Studio İstanbul- Türkiye
34714 İstanbul – Studio@Yaseminartut.Com
Türkiye
+90-2163450510 yaseminartut.com