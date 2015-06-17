Greenbin, toplu yaşam alanlarında geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılarak biriktirilmesi için kullanılan geri dönüşüm ve genel atık üniteleri ailesidir. Akıllı tasarımı ve estetik görünümü ile Greenbin okul, ofis, alışveriş merkezi, hastane gibi modern yaşam alanlarınızı yeşil mekanlara çevirir. Tasarım Yasemin Artut. tüm hakları tasarımcısına aittir ve TPE altı~da tescillenmiştir.
Online Katalog : http://greenbin.com.tr/uploads/online-katalog.pdf
- Hizmet alanları
- geri dönüşüm ve atık yönetimi
- Adres
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İstanbul
34365 Info@Greenbin.Com.Tr
Türkiye
+90-2163450510 www.greenbin.com.tr
Tasarım Yasemin Artut. tüm hakları tasarımcısına aittir ve TPE altı~da tescillenmiştir./ Design by Yasemin Artut. All rights reserved Officially registered under TPE.