Greenbin, toplu yaşam alanlarında geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılarak biriktirilmesi için kullanılan geri dönüşüm ve genel atık üniteleri ailesidir. Akıllı tasarımı ve estetik görünümü ile Greenbin okul, ofis, alışveriş merkezi, hastane gibi modern yaşam alanlarınızı yeşil mekanlara çevirir. Tasarım Yasemin Artut. tüm hakları tasarımcısına aittir ve TPE altı~da tescillenmiştir.

Online Katalog : http://greenbin.com.tr/uploads/online-katalog.pdf