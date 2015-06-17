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GREENBIN
Çöp Kaldırma Info@Greenbin.Com.Tr
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • GREENBIN DUO X, GREENBIN GREENBIN İç Dekorasyon
    GREENBIN DUO X, GREENBIN GREENBIN İç Dekorasyon
    GREENBIN DUO X
    Greenbin Tetra, GREENBIN GREENBIN Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
    Greenbin Tetra
    Greenbin tri, GREENBIN GREENBIN Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
    Greenbin tri

    Greenbin, toplu yaşam alanlarında geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılarak biriktirilmesi için kullanılan geri dönüşüm ve genel atık üniteleri ailesidir. Akıllı tasarımı ve estetik görünümü ile Greenbin okul, ofis, alışveriş merkezi, hastane gibi modern yaşam alanlarınızı yeşil mekanlara çevirir. Tasarım Yasemin Artut. tüm hakları tasarımcısına aittir ve TPE altı~da tescillenmiştir.

    Online Katalog : http://greenbin.com.tr/uploads/online-katalog.pdf

    Hizmet alanları
    geri dönüşüm ve atık yönetimi
    Adres
    İstanbul
    34365 Info@Greenbin.Com.Tr
    Türkiye
    +90-2163450510 www.greenbin.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Tasarım Yasemin Artut. tüm hakları tasarımcısına aittir ve TPE altı~da tescillenmiştir./ Design by Yasemin Artut. All rights reserved Officially registered under TPE.

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