FA – Fehmi Akpınar İç Mimarlık

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İç Mimari Proje Dekorasyon & Uygulama
Ev dekorasyonlarınızda aynalara yer vermek, size nasıl göründüğünüzü kontrol edebilmek için kendinize bakabileceğiniz bir alan sunmaktan çok daha fazla fayda sağlar.
Beyaz renk dekorasyonda da modada da her zaman ve her tarz için vazgeçilmez bir renktir çünkü hiçbir renk beyazın verdiği ferahlık, dinginlik, tazelik ve temizlik hissini veremez.
Yeşil renk, canlı dekorasyonların ve vintage tasarımların vazgeçilmez rengidir. Dekorasyon içinde kullanacağınız yeşil tonları hem birer geçiş rengi hem de vurgulamak istediğiniz objeleri veya mobilyaları ön plana çıkarmak için si…