현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Onedekor
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (19)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Erzak Çeşmesi Cornflakes Aleti, Onedekor Onedekor Ev İçiKüçük Aletler Demir/Çelik Şeffaf
    Erzak Çeşmesi Cornflakes Aleti, Onedekor Onedekor Ev İçiEv Aletleri Demir/Çelik Şeffaf
    Erzak Çeşmesi Cornflakes Aleti
    Doğal Ahşap Harf Mumluklar, Onedekor Onedekor İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Doğal Ahşap Harf Mumluklar, Onedekor Onedekor İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Doğal Ahşap Harf Mumluklar, Onedekor Onedekor İç Dekorasyon
    +1
    Doğal Ahşap Harf Mumluklar

    Herkes gibi bizim de bir hikayemiz var

    Hikayemiz 2013 yılında bir atolyede fikirlerimizi icra etmekle başladı. Doğal ahşaptan kişiye özel harf mumluklar yapımıyla ürünlerimizi Türkiye'ye göndermeyle başladı hikayemiz. Her geçen gün kendimizi yenileyerek, Mutfak Eşyaları, Dekorasyon Ürünleri, Banyo Dekorasyonu ürünlerini bünyemize katarak ürün yelpazemizi her geçen gün genişlettik.

    Evlerimiz bizim sığınağımız, yuvamız. Demir attığımız dingin koylar. Sevdiklerimizle paylaştığımız bu özel dünyada her şeyin en iyisini, en güzelini, en sağlıklısını istiyoruz doğal olarak. Zarafet, estetik, rahatlık, kalite, konfor ve fonksiyon evlerimizde aradığımız özellikler. Hepimizin gelecekle ilgili tüm hayallerinde mutlu bir yuva var. Mutluluğun, aşkın ve keyiflerin en güzelini evimizde hayal ediyoruz. Onedekor olarak bu hayali gerçekleştirirken yanınızda olmak istiyoruz! Bu yüzden, sizin için en iyi markaları ilk elden, en uygun fiyatlarla bulup, bu markaların en güzel ürünlerini tasarım ekibimizle birlikte seçiyoruz.

    Mutfağınız için sunduğumuz her bir ürünün, en yüksek standartlarda olması için titizlik gösteriyoruz. Onedekor, evinize kattığınız değer olma yolunda hızla ilerleyip her geçen gün büyüyor. Sizden tek ricamiz, eve mutluluk götürmek için bize uğramanız. Çünkü biz, en iyi markaların en güzel ürünlerini; kaliteyi, fonksiyonu, tasarımı, en avantajlı fiyatlarla sizlere sunmak için yola çıktık. Bizim için bu yolda hiç mola yok ... Durup dinlenmeden, her yeni güne bu tutku ve coşkuyla başlıyoruz... Evinizi mutlulukla, mutfağınızı lezzetle, yaşamınızı aşkla dolduracağız. Her gün yeniden görüşmek dileğiyle...

    One Dekor Ekibi

    Hizmetler
    • Ev Dekorasyon
    • mutfak eşyaları
    • Banyo grubu
    • çeyizlik ürünler
    Hizmet alanları
    Türkiye Geneli
    Adres
    Evliya Çelebi Cad. No: 19/ A
    34909 İstanbul
    Türkiye
    +90-8503045518 www.onedekor.com

    Değerlendirmeler

    U G
    Çizik ürün yollayıp seramikte oluyor böyle diyorlar iade etmek isteyince de seramikle değişim sağlarız diyorlar kesinlikle alışveris yapmayın
    3 ay önce
    Nur Demirci
    Çalışan hanımefendi çok ilgili ve güler yüzlüydü teşekkür ederim ürünler zaten harika
    yaklaşık 1 ay önce
    bb bozo
    Baharat takımı sipariş verdim kapaklarında kırıklar var ve standı rengi atmış hiç memnun kalmadım iade talep ettim dönüş yapılmadı. Ürünlerin çoğu defolu diyorum bizede bu şekilde geldi deniliyor. Tüketici haklarına şikayet ettim. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Kesinlikle alışveriş yapmayın paranızla yazıkk
    2 ay önce
    Tüm 19 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element