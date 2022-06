Herkes gibi bizim de bir hikayemiz var

Hikayemiz 2013 yılında bir atolyede fikirlerimizi icra etmekle başladı. Doğal ahşaptan kişiye özel harf mumluklar yapımıyla ürünlerimizi Türkiye'ye göndermeyle başladı hikayemiz. Her geçen gün kendimizi yenileyerek, Mutfak Eşyaları, Dekorasyon Ürünleri, Banyo Dekorasyonu ürünlerini bünyemize katarak ürün yelpazemizi her geçen gün genişlettik.

Evlerimiz bizim sığınağımız, yuvamız. Demir attığımız dingin koylar. Sevdiklerimizle paylaştığımız bu özel dünyada her şeyin en iyisini, en güzelini, en sağlıklısını istiyoruz doğal olarak. Zarafet, estetik, rahatlık, kalite, konfor ve fonksiyon evlerimizde aradığımız özellikler. Hepimizin gelecekle ilgili tüm hayallerinde mutlu bir yuva var. Mutluluğun, aşkın ve keyiflerin en güzelini evimizde hayal ediyoruz. Onedekor olarak bu hayali gerçekleştirirken yanınızda olmak istiyoruz! Bu yüzden, sizin için en iyi markaları ilk elden, en uygun fiyatlarla bulup, bu markaların en güzel ürünlerini tasarım ekibimizle birlikte seçiyoruz.

Mutfağınız için sunduğumuz her bir ürünün, en yüksek standartlarda olması için titizlik gösteriyoruz. Onedekor, evinize kattığınız değer olma yolunda hızla ilerleyip her geçen gün büyüyor. Sizden tek ricamiz, eve mutluluk götürmek için bize uğramanız. Çünkü biz, en iyi markaların en güzel ürünlerini; kaliteyi, fonksiyonu, tasarımı, en avantajlı fiyatlarla sizlere sunmak için yola çıktık. Bizim için bu yolda hiç mola yok ... Durup dinlenmeden, her yeni güne bu tutku ve coşkuyla başlıyoruz... Evinizi mutlulukla, mutfağınızı lezzetle, yaşamınızı aşkla dolduracağız. Her gün yeniden görüşmek dileğiyle...

One Dekor Ekibi