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MOYA PERDE VE GÖLGELENDİRME SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Perde, Panjur & Jaluziler İstanbul
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Değerlendirmeler (3)
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    • Proje ekiplerimiz, dinamik güneş kırıcı sistemlerinin her yönüyle tasarımı, tedarik edilmesi, teslimi ve desteklenmesi konusunda sahip oldukları uzmanlıkla, fikir aşamasından projenin tamamlanmasına kadar her aşamada size yardım edebilir… Kısacası, size yardım etmeye hazırız!

    Hizmetler
    • Kış bahçesi
    • motorlu perde
    • jaluzi
    • panjur
    • tente
    • zip perde
    • pergola
    Hizmet alanları
    • Güneş kırıcı sistemler
    • Gölgelendirme Sistemleri
    Adres
    Bostancı Mah. Kahraman Sk. Haydarbey Apt. 3/1 Kadıköy
    34744 İstanbul
    Türkiye
    +90-2169697089 moyagolgelendirme.com

    Değerlendirmeler

    Ahmet K. KiRAZ
    neredeyse 4 yıl önce
    Abdullah Yücel
    3 yıldan fazla önce
    Batur Yücesan
    Kaliteli ürünler güzel servis
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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