AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

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Sonbaharın gelmesiyle hepimizin biraz karmaşık duygular yaşadığımızı söylesek yalan olmaz, değil mi? Sonbahar aylarında yaz mevsiminin getirdiği tatil hissinin, açık havanın, denizin, dış mekanların, akşam yürüyüşlerinin, balkon o…
Bahçeli evlerde yaşamak her zaman bir ayrıcalık olmuştur ama özellikle bugünün telaşlı ve kalabalık şehir yaşantısında bahçeli bir eve sahip olmak gerçekten insanın yaşam kalitesini çok yüksek derecede arttıran bir faktör.
Balkon, bir evin maddi değerini yükselten mimari unsurlardan biridir çünkü modern yaşam içinde evlerimizde bize ait bir açık alan olması yaşam kalitesini doğrudan arttıran bir faktör.