ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA 1967'den bu güne her zevke, her mekana, her bütçeye uygun tasarım ve ürünleriyle
kalitesinden ödün vermeden sektördeki konumunu günden güne yükseltmektedir.
Günümüzde gelişen teknoloji ve globalleşme sayesinde birbirine çok benzeyen ürünler bulabilmek mümkündür.
ZAFER MOBİLYA eksiksiz hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti konusunda bir adım daha öne çıkmaktadır.
ZAFER MOBİLYA yılların kazandırdığı tecrübe, bilgi birikimi, insanlara ve sanata olan saygısı ile bugün de
hizmetlerine devam etmektedir.
- Hizmetler
- ev
- Villa
- hastane ve mağaza dekorasyonu
- Hizmet alanları
- istanbul ve İSTANBUL/Ümraniye
- Adres
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Natoyolu C. Canberk Sok. No:18/b
34775 İstanbul/Ümraniye
Türkiye
+90-5327928950 www.zafermutfakbanyo.com