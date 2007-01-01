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VERDA HOME
Perde, Panjur & Jaluziler Denizli
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    Verda Home, VERDA HOME VERDA HOME Pencere & KapılarPerde & Tüller
    Verda Home, VERDA HOME VERDA HOME Pencere & KapılarPerde & Tüller
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    Verda Home

    Hakkımızda

    2007 yılında siz değerli müşterilerimize hizmet vermekk amacıyla kurulan VERDA HOME her geçen gün ürün ve müşteri portföyünü genişleterek sizlere hizmet vermektedir. 

    Perdenin yalnızca bir pencere kapatma materyali olmadığını, bulunduğu mekana değer ve stil katan bir unsur olduğunu düşünen bir perspektif ile işimizi değerlendiriyoruz. Buna bağlı olarak kullanmakta olduğumuz malzemelerde tek başına tül ve kumaşı değil, daha gelişmiş materyalleri de tasarımlarımıza uygulayarak yaptığımız işlerin daha kişilikli, özgün ve çizgi dışı olmasını sağlıyoruz. 

    Perde, dekorasyon,çeyiz ve duvar kağıdı sektörlerinde adını duyurmuş ve kaliteli hizmet vermek için çabalayan müşteri memnuniyetini göz önünde tutan kaliteli, dürüst ve ilkeli firma olmakla gurur duyuyoruz. Sektörümüzdeki yenilikleri yakın markaj altında tutarak sürekli yenileniyor ve gelişiyoruz. 

    Ev, ofis, mağaza, okul, hastane, otel ve restaurantların perde konusundaki taleplerine 100% müşteri memnuniyeti garantisiyle yanıt veriyoruz.

    Hizmet alanları
    Denizli
    Adres
    200020 Denizli
    Türkiye
    +90-2582428871 www.verdahome.com
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