Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Kocaeli Kombi ve Klima Teknik Servisi

Isıtma, soğutma sistemleri alanlarında, satıș, montaj, bakım, onarım, danıșmanlık ve teknik ekipman tedariği hizmetleri vermek üzere kurulmuștur. İlgili sektörlerde bilgi ve deneyim kazanan bir ekip tarafından kurulan firmamız Arkom Teknik, Kocaeli İzmit bölgesinde hizmet vermektedir. Kurulduğu günden beri, uzman ve tecrübeli kadrosu, ürettiği yaratıcı çözümler, etkin ve kaliteli bilgi paylașımı ve istikrarlı büyüme çizgisiyle, Kocaeli genelindeki ısıtma, soğutma sistemleri sektörlerinde hızla gelișen ve adından sıkça söz ettiren bir șirket olmayı bașarmıștır. Arkom Teknik, bașarı, büyüme, enerji ekonomisi ve müșteri memnuniyeti için değer yaratma odaklı stratejileri sayesinde, tüm Kocaeli genelindeki kurumsal firmalara kurumsal çözüm ortaklığı imkanı sunup, sahip olduğu dinamik vizyonunu paylașmaktadır. Enerji maliyetlerinin hızla yükseldiği günümüz ekonomisinde, çevreye ve ekolojik dengeye duyarlı, verimli ve doğru projelendirilmiș yenilikçi sistem çözümlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde, tecrübeli ve bilgili kadrosu, değerleri, markaları ve stratejik hedefleri ile Arkom Teknik, sektördeki en kaliteli, en esnek ve en paylașımcı çözüm ortaklığını sunmaktadır. Arkom Teknik Firmanızın ısıtma soğutma alanında ihtiyaç duyacağı yetkili teknik servis arayıșınıza cevap vermektedir. Kocaeli Klima Servisi, Kocaeli Kombi Servisi olarak hizmet vermekteyiz.

Vizyonumuz

Bölgemizde ve Türkiye'de iklimlendirme sektörünün hizmet anlayıșında en etkili marka olmak için Arkom'u “en güvenilir ve ulașılabilir” marka konumuna getirmek.

Misyonumuz

Isıtma soğutma sistemleri pazarında servis ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliștirerek, performansımızla en iyi olma hedefimize ulașırken, insanı, çevreyi korumak ve ülke yararını ön planda tutmak.