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Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Isıtma, Soğutma ve Klima Uzmanları Kocaeli
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Kocaeli Arçelik Klima Servisi, Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
    Kocaeli Arçelik Klima Servisi, Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
    Kocaeli Arçelik Klima Servisi, Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
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    Kocaeli Arçelik Klima Servisi
    İzmit Arçelik Klima Servisi, Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Eklektik Çalışma Odası Bakır/Bronz/Pirinç Beyaz
    İzmit Arçelik Klima Servisi, Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Arkom Isıtma Soğutma Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Beyaz
    İzmit Arçelik Klima Servisi

    Kocaeli Kombi ve Klima Teknik Servisi

    Isıtma, soğutma sistemleri alanlarında, satıș, montaj, bakım, onarım, danıșmanlık ve teknik ekipman tedariği hizmetleri vermek üzere kurulmuștur. İlgili sektörlerde bilgi ve deneyim kazanan bir ekip tarafından kurulan firmamız Arkom Teknik, Kocaeli İzmit bölgesinde hizmet vermektedir. Kurulduğu günden  beri, uzman ve tecrübeli kadrosu, ürettiği yaratıcı çözümler, etkin ve kaliteli bilgi paylașımı ve istikrarlı büyüme çizgisiyle, Kocaeli genelindeki ısıtma, soğutma sistemleri sektörlerinde  hızla gelișen ve adından  sıkça  söz   ettiren  bir  șirket  olmayı  bașarmıștır. Arkom Teknik,  bașarı,  büyüme,  enerji  ekonomisi  ve  müșteri memnuniyeti için değer yaratma odaklı stratejileri sayesinde, tüm Kocaeli genelindeki kurumsal firmalara kurumsal çözüm ortaklığı imkanı sunup, sahip olduğu dinamik vizyonunu paylașmaktadır. Enerji maliyetlerinin hızla yükseldiği günümüz  ekonomisinde, çevreye ve ekolojik dengeye duyarlı, verimli ve doğru projelendirilmiș yenilikçi sistem çözümlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde, tecrübeli ve bilgili kadrosu, değerleri, markaları ve stratejik hedefleri ile Arkom Teknik, sektördeki en kaliteli, en esnek ve en paylașımcı çözüm ortaklığını sunmaktadır. Arkom Teknik Firmanızın ısıtma soğutma alanında ihtiyaç duyacağı yetkili teknik servis arayıșınıza cevap vermektedir. Kocaeli Klima ServisiKocaeli Kombi Servisi olarak hizmet vermekteyiz.

    Vizyonumuz

    Bölgemizde ve Türkiye'de iklimlendirme sektörünün hizmet anlayıșında en etkili marka olmak için Arkom'u “en güvenilir ve ulașılabilir” marka konumuna getirmek.

    Misyonumuz

    Isıtma soğutma sistemleri pazarında servis ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliștirerek, performansımızla en iyi olma hedefimize ulașırken, insanı, çevreyi korumak ve ülke yararını ön planda tutmak.

    Hizmetler
    • KOMBİ SERVİSİ
    • KLİMA SERVİSİ
    • VRF KLİMA SİSTEMELERİ * FANCOİL KLİMA SİSTEMELRİ * CHİLLER KLİMA SİSTEMELRİ * BİREYSEL KLİMA SİSTEMLERİ * TİCARİ KLİMA SİSTEMLERİ * KLİMA SIVA ALTI BORULAMA * PANO TİPİ TİCARİ KLİMALAR * SOĞUK HAVA DEPOSU
    Hizmet alanları
    kombi servisi ve klima servisi
    Adres
    Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi NO:102/A
    41050 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2623311569 arkomkombi.com

    Değerlendirmeler

    h. k.
    Oldukça ilgililer sorunumu en kısa sürede çözduler
    7 ay önce
    Hüseyin Çakıroğlu
    İşini iyi bilen ustalarla kaliteli hizmet. Petek temizliğinde mutlaka tercih ediniz.
    7 ay önce
    Meryem Kalender A.
    Firma ilgili, 👍🏻 servis sonrası memnuniyet sorgulaması da yapılıyor, o gün mesaja vakitsizlikten dönüş yapamadım tabii. Baca duvar işçiliği ise daha iyi olabilirdi. 👎🏻
    8 ay önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
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