Su soğutma kulesi CTP Mühendislik

Su soğutma kulesi imalatı ve satışı konusunda faaliyet gösteren Ctp mühendislik, aktif dinamik yapısı ile çoğunluğu mühendis ve teknikerlerden oluşmuş yetkin bir kadroya sahiptir. İstanbul ve Gaziantep’te bulunan lojistik açısından stratejik imalat ve sevkiyat depolarıyla her geçen gün büyümektedir. soğutma kulesi yada cooling towers Kazancının her kuruşunu büyümek ve sektörde ilklere imza atmak adına yatırıma dönüştüren ctp mühendislik hızlı ve rekabetçi hizmet anlayışıyla sektörde öne çıkmaktadır.

A dan Z ye CTP ( paneller, çatı, baca, havuz, ankraj ayakları, su tutucular ), CTP pultruzyon ( tüm taşıyıcı konstruksiyon grupları ), PVC ( damla tutucular, hava emiş kısmı lamelleri ), PVC-U (Su dağıtım tesisatı ve tüm fittings grubu) ve bağlantı noktalarında krom bağlantı elemanları kullanılan kuleleri Türkiye’deki her türlü imalat standardına uygun imal ediyoruz. Kule imalatlarımızda kesinlikle hiçbir noktada herhangi bir amaçla ahşap malzemeler kullanılmamaktadır. Özellikle baca mekanikleri dışında (taşıma özelliği için ( ve daldırma galveniz olarak )) kesinlikle metal kullanılmamaktadır. BÜNYEMİZDE İSTİHDAM ETTİĞİMİZ MÜHENDİSLER VE TEKNİKERLERLE TAKIM OLARAK SİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ BAŞKA BİR ARZUNUZ