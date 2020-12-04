현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Su soğutma kulesi CTP Mühendislik
Mühendislik Büroları İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 8Yeni Fikirler (8)
Değerlendirmeler (1)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Dayanıklı Soğutma Kuleleri, CTP Soğutma Kulesi Sistemleri, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Akdeniz Kış Bahçesi Gümüş/Altın Mavi
    Dayanıklı Soğutma Kuleleri, CTP Soğutma Kulesi Sistemleri, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Zeminler Kuvars Siyah
    Dayanıklı Soğutma Kuleleri, CTP Soğutma Kulesi Sistemleri, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Ön avlu Granit Turkuaz
    +1
    Dayanıklı Soğutma Kuleleri, CTP Soğutma Kulesi Sistemleri
    Ankarada Su Soğutma kulesi hizmeti, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Sonsuzluk havuzu Demir/Çelik Bej
    Ankarada Su Soğutma kulesi hizmeti
    Su soğutma kulesi sistemleri rashing halkası, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik İskandinav Kış Bahçesi Kauçuk Siyah
    Su soğutma kulesi sistemleri rashing halkası
    Grp Cooling Tower, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Klasik Oturma Odası Plastik Turkuaz
    Grp Cooling Tower
    Soğutma kulesi imalat ve montaj CTP mühendislik, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik BanyoDekorasyon Aluminyum/Çinko Altın Sarısı
    Soğutma kulesi imalat ve montaj CTP mühendislik
    Soğutma Kulesi Cooling Towers, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik BanyoDekorasyon Beton Bej
    Soğutma Kulesi Cooling Towers, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Akdeniz Çalışma Odası
    Soğutma Kulesi Cooling Towers, Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Su soğutma kulesi CTP Mühendislik Akdeniz Havuz
    +2
    Soğutma Kulesi Cooling Towers

    Su soğutma kulesi imalatı ve satışı konusunda faaliyet gösteren Ctp mühendislik, aktif dinamik yapısı ile çoğunluğu mühendis ve teknikerlerden oluşmuş yetkin bir kadroya sahiptir. İstanbul ve Gaziantep’te bulunan lojistik açısından stratejik  imalat ve sevkiyat depolarıyla her geçen gün büyümektedir. soğutma kulesi  yada cooling towers  Kazancının her kuruşunu büyümek  ve sektörde ilklere imza atmak adına yatırıma dönüştüren ctp mühendislik hızlı ve rekabetçi hizmet anlayışıyla sektörde öne çıkmaktadır.

    A dan Z ye CTP ( paneller, çatı, baca, havuz, ankraj ayakları, su tutucular ), CTP pultruzyon ( tüm taşıyıcı konstruksiyon grupları ), PVC ( damla tutucular, hava emiş kısmı lamelleri ), PVC-U (Su dağıtım tesisatı ve tüm fittings grubu) ve bağlantı noktalarında krom bağlantı elemanları kullanılan kuleleri Türkiye’deki her türlü imalat standardına uygun imal ediyoruz. Kule imalatlarımızda kesinlikle hiçbir noktada herhangi bir amaçla ahşap malzemeler kullanılmamaktadır. Özellikle baca mekanikleri dışında (taşıma özelliği için ( ve daldırma galveniz olarak )) kesinlikle metal kullanılmamaktadır. BÜNYEMİZDE İSTİHDAM ETTİĞİMİZ MÜHENDİSLER VE TEKNİKERLERLE TAKIM OLARAK SİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ BAŞKA BİR ARZUNUZ

    Hizmetler
    su soğutma kulesi, soğutma kulesi, ve cooling towers
    Hizmet alanları
    • su soğutma kulesi
    • soğutma kulesi
    • cooling towers
    • İSTANBUL
    Adres
    Nişantepe Mah. Saray Cad. Halil İbrahim Sk. No: 8/A Çekmeköy / İSTANBUL
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163046868 www.susogutmakulesi.com.tr

    Değerlendirmeler

    CTP Mühendislik CTP Mühendislik
    çok başarılı
    yaklaşık 4 yıl önce
    Düzenle
      Add SEO element