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ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İç Mimarlar Elazığ
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (14)
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Projeler

Yeni proje
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    • bir sitede apartman dairesi, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İç bahçe Seramik Beyaz
    bir sitede apartman dairesi, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İskandinav Çocuk Odası Sunta Mavi
    bir sitede apartman dairesi, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    +9
    bir sitede apartman dairesi
    kuyumcu, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari alanlar
    kuyumcu, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari alanlar
    kuyumcu, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari alanlar
    +6
    kuyumcu
    erkek giyim mağazası, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari alanlar
    erkek giyim mağazası, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari alanlar
    erkek giyim mağazası, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari alanlar
    +12
    erkek giyim mağazası
    örnek daire, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mutfak üniteleri
    örnek daire, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mutfak üniteleri
    örnek daire, ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENSA TASARIM DEKORASYON İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mutfak üniteleri
    +14
    örnek daire

    2008 yılında yolculuğumuza ilk başladığımızdan beri ENSA Tasarım ve Dekorasyon olarak; mimari/ iç mimari proje, tasarım ve uygulama alanlarında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

    En nitelikli sonuca ulaşmak üzere birlikte tutku ve azimle çalışan, dinamik bir takımız. Bir takımın parçası olma duygusu ile sorumluluğu birlikte paylaştığımız çalışma sistemimiz; yeri geldiğinde bireysel olarak da daha cesur ve çözüm odaklı olmamızı sağlamaktadır.

    Mimari ofis olarak proje sürecine yaklaşırken, edindiğimiz deneyimleri, güncel bir bakış açısıyla projelerimize yansıtmaktayız. Gelenekçi olmadan geleneksel olanı zamansıza çevirme becerisinin günümüz mimari ve tasarım anlayışındaki başarıyı oluşturduğuna inanıyoruz.ENSA Tasarım ve Dekorasyon olarak bu amaçla yarattığımız mekanları; işlevselliği, esnekliği ve yüksek tasarım değeri ile zamansız olmaya aday yapıyoruz.

    Yeni malzeme teknolojilerini takip edip uygularken, doğru detay çözümlerini oluşturabilmek, bilinen çözümleri dönüştürebilmek, tasarımı başarılı bir ürün haline getirebilmek için önemlidir. Bu çerçevede; ENSA Tasarım ve Dekorasyon olarak, sahip olduğumuz vizyon ve bilgi birikimini bir araya getirip, hem tasarım hem de uygulamada doğru çözüme ulaşmayı hedeflemekteyiz.



    Hizmetler
    • içmimarlık
    • içmimar
    • mekantasarım
    • 3dmimari
    • sunum.dekorasyon.mimarlık
    • duvar kağıdı
    • gergi tavan
    • danışmanlık
    • kontrolörlük
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • içmimarlık
    • içmimar
    • mimaritasarım
    • dekorasyon
    • danışmanlık
    • elazığ #İÇMİMAR #elazığiçmimar
    Adres
    SÜRSÜRÜ MAHALLESİ İMAMEFENDİ BULVARI NO:83/BA ELAZIĞ
    23040 Elazığ
    Türkiye
    +90-4242410111 www.ensadekor.com

    Değerlendirmeler

    Nida Çitil
    Elazığ en iyi tasarım ofislerinden biri çok memnun kaldım tavsiye ediyorum.
    12 ay önce
    Fatma Ataş
    Hem ilgi hem kalite👍 Elazığ standartlarının çok çok üstünde tavsiye ederim
    12 ay önce
    Ömer Faruk Ataş
    Teşekkürler en+sa mimari tasarım evimize hayat ve değer kattınız. Mükemmel işçilik, kaliteli malzeme kullanımı ve harika tasarım isteyenlerin Elazığ'da ki tek adresi
    12 ay önce
    Tüm 14 değerlendirmelerini göster
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