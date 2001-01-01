Ağaç Adam İç Mimarlık Tasarım Uygulama

AĞAÇ ADAM İç Mimarlık 2001 yılında kurulmuş, bünyesinde; Anahtar Teslim

Endüstri ve Sanayi Yapıları İnşaatı Alanlarında hizmet veren ve Dekorasyon, Mobilya İmalatı, Ahşap İmalatı, İnşaat, Müteahhitlik gibi kuruluşlar bulunmaktadır. AĞAÇ ADAM bu şirketlerin başarılı çalışmalarının bir ürünü olup, Türkiye'de sektörünün lideri olmayı amaçlamış, profesyonellik ve kalite koşullarından ödün vermeden çalışan bir şirkettir. Tamamı genç ve dinamik kadrosuyla, yüksek tasarım, üretim ve montaj kapasitesiyle, modern araç ve gereçleriyle, müşteri memnuniyeti doğrultusunda faaliyet gösteren AĞAÇ ADAM, ihtiyaç duyulan her türlü çalışmada uygulayıcı bayisi olduğu birçok ürün ve marka ile tüm Türkiye'de ve Avrupa’ da hizmetinizdedir.

Sektörümüzdeki diğer firmalardan farkımız her şeyden önce;

'' İşimizi severek yapıyoruz ''

Belki de başarımızın tek ve yegâne sebebi de bu. Çünkü biliyoruz ki; ancak bir işi sevdiğiniz zaman o alanda kendinizi daha da geliştirmek ve daha başarılı olmak için çalışırsınız...

'' İşimizde daha iyi olmak için sürekli araştırıyoruz ''

Sektörümüzde yeni olan ne varsa takip etmeye ve bunları müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz...

'' Bahane değil çözüm üretiyoruz ''

Bulunduğumuz sektörün tahmin edilenin üzerinde zor bir iş olduğunu çok iyi biliyoruz. Diğer firmaların aksine müşterilerimizin isteklerine ve sorunlarına çözülemeyeceğine dair bahaneler yaratmaktansa, bu sorunların veya isteklerin nasıl çözüleceği üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu yüzden de işlerimizi yürütürken '' bahaneler '' değil, akılcı, ekonomik ve kullanışlı '' çözümler '' üretiyoruz...

'' Disiplinli ve programlı çalışıyoruz ''

Hizmet verdiğiniz sektör ne olursa olsun, eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz...

Elbette AĞAÇ ADAM’ ı farklı kılan tüm özellikler bunlar değil...

Bizi daha yakından tanıdığınızda neden '' farklı '' olduğumuzu çok daha iyi anlayabilirsiniz...

Zamanınız olduğunda tanışmak için sizi ofisimize bekliyoruz...