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Estanbul Art
Bina Temizleme İşleri İstanbul
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    Estanbul Art şirketi olarak ofis temizliği başta olmak üzere kafe, restoran, hastane ve klinik temizliği gibi pek çok hizmet vermekteyiz. 

    Sigortalı elemanlarımız ve ekonomik fiyatlarımız ile sektörde farklılaşmak istiyoruz. Müşteri memnuniyeti ve temizlik garantisi ile profesyonel temizlik çözümleri sunuyoruz. 

    Hizmetler
    • Ofis Temizliği
    • Kafe ve Restoran Temizliği
    • Hastane Temizliği
    • Okul Temizliği
    Hizmet alanları
    Temizlik ve İstanbul
    Adres
    Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi C Blok 7/8
    34394 İstanbul
    Türkiye
    www.estanbulart.com.tr
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