Estanbul Art şirketi olarak ofis temizliği başta olmak üzere kafe, restoran, hastane ve klinik temizliği gibi pek çok hizmet vermekteyiz.
Sigortalı elemanlarımız ve ekonomik fiyatlarımız ile sektörde farklılaşmak istiyoruz. Müşteri memnuniyeti ve temizlik garantisi ile profesyonel temizlik çözümleri sunuyoruz.
- Hizmetler
- Ofis Temizliği
- Kafe ve Restoran Temizliği
- Hastane Temizliği
- Okul Temizliği
- Hizmet alanları
- Temizlik ve İstanbul
- Adres
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Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi C Blok 7/8
34394 İstanbul
Türkiye
www.estanbulart.com.tr