Estanbul Art şirketi olarak ofis temizliği başta olmak üzere kafe, restoran, hastane ve klinik temizliği gibi pek çok hizmet vermekteyiz.

Sigortalı elemanlarımız ve ekonomik fiyatlarımız ile sektörde farklılaşmak istiyoruz. Müşteri memnuniyeti ve temizlik garantisi ile profesyonel temizlik çözümleri sunuyoruz.