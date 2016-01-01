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Designstudio ZM
Mimarlar Istanbul
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    • Designstudio ZM; mimari  ve iç mimari hizmetler veren bir ofis olmanın dışında hayatın her alanında kullanılan mobilya ve ürünleri de tasarlayarak mekanı bir bütün olarak oluşturup sunmak için 2016 yılında Y. İç Mimar Zeynep Yurdakul ve Y. Mimar Murat Bağcı tarafından Balat’ta kurulan atölye mantıklı bir mimari ofistir.

    Bizim inandığımız  ve savunduğumuz düşünce ; Deneyip üzerinde araştırma ve tartışma yapmadan, denemelerde bulunmadan hiçbir ürünü, tasarım ya da projeyi asla sunmamamız gerektiğidir.

    Fonksiyonel , estetik ve şık kişiye ya da konuya özel tasarımlar sunmayı  hedeflemekteyiz.

    Kendi bünyesinde genç, dinamik yeniliklere açık, araştıran bir ekiple ürün ve mobilyalar tasarlayan        ‘ FORMZ ‘markasını da 2017 yılında kurarak eş zamanlı şekilde hem mimari hem ürün tasarım çalışmalarını yürütmeye başladık. 

    Kurucu ortaklarımızdan Zeynep Yurdakul; 2011 yılında İç Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra MSGSÜ ‘de İç Mimarlık yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. Yüksek Lisans eğitimine devam ederken birçok farklı mimarlık ofisi, şantiye ve atölyede çalışmıştır. 

    Murat Bağcı ise, Stuttgart Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmasının ardından Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık yüksek lisansını tamamlayarak çalışma hayatına başlamıştır. Kısa bir süre sonra ise çalışma hayatına İstanbul’da devam etme kararı alarak Türkiye’ye gelmiştir. İstanbul’da birçok mimari ofiste çalışmış ve şantiyede bulunmuştur. 2016 yılından itibaren ise  ekip olarak proje ve tasarımlarımıza Türkiye ve Avrupa genelinde devam etmekteyiz.

    Hizmet alanları
    Istanbul
    Adres
    Köybasi caddesi akbas sokak no:4 daire:2 Yeniköy/Ssariyer
    34283 Istanbul
    Türkiye
    +90-2126310313 www.designstudio-zm.com
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