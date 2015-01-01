Hurok Marble 1981 yılında Kütahya’da kurulmuş olup 300 çalışanı ile Amerika başta olmak üzere 59 ülkeye ihracat yapmaktadır. Hurok Marble Türkiye genelinde toplam 9 ocağa sahip olup bu ocaklardan başlıca çıkan ürünler “Gri mermer, bej mermer, kahverengi ve beyaz mermer” renklerde mermer ve traverten Doğal Taş ürünleridir. Kaliteli rezervlere sahip bu ocaklarımız ile 40’dan fazla plaka stokuna sahip olan şirketimiz; bej, mermer, traverten ürün gurubunun yanı sıra fayans, eskitme, mozaik, özel dizaynlar ve proje çalışmalarıyla üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek üretim standartlarını sürekli yükseltmeyi hedefleyen şirketimiz, aynı zamanda eski medeniyetlerin mimari kültürlerini ürün yapısı içinde harmanlayarak estetik, otantik ve bulunduğu mekana ferahlık veren bir tarza dönüştürerek müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Tüketici odaklı üretim anlayışını sektörün yenilikçi beklentilerini ürün yapısına ve hizmet anlayışına en iyi şekilde yansıtan HUROK MARBLE, yeni eğilim ve trendleri doğru analiz ederek rekabetin sınır tanımadığı günümüz koşullarına en uygun bir şekilde uyarlamıştır. Dünya kalite standartlarında üretim yapan, satış ve satış sonrası hizmet ağıyla tüketici ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılamayı temel bir işletme politikası olarak gören şirket, farklı yasam biçimlerine ve kullanım alışkanlıklarına hitap eden ürünleriyle tercih edilen bir marka konumuna ulaşmıştır. HUROK MARBLE sadece yurt içinde değil, başta İtalya, Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu, Avustralya gibi ülkeler olmak üzere 49 ülkeye yapılan ihracat hacmi ile de kalitesini kanıtlamış olup sektörün saygın markaları arasında yerini almıştır. HUROK MARBLE 2016’da kurumsallaşma çalışmalarına start vermiş, şirketin üretim, yönetim ve hizmet süreçlerinde kurumsal kaynak planlama altyapısını oluşturup, kapasite gelişimi ile hızlı büyümeyi ve rekabet gücünü yükseltmeyi sağlamak amacına yönelik projelere imza atmış; 2017’de de bu sürecin sürdürülebilir hale gelmesi için entegre kalite yönetim sistemleri kurarak ISO 9001:2015 – OHSAS 18001:2007 – ve ISO 14001:2015 Çevre Belgelerini almaya hak kazanmıştır.