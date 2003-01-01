1974 yılından bu yana uyku sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Mekan Yatak, Türkiye’nin öncü yatak firmalarindan biridir. Pazara girdiği yıllarda, verdiği reklamlar halkın ilgisini çekmiş ardından sağladığı güven ve konforla bir çok evde yerini almayı başarmıştır. Bir aile şirketi olan Mekan Yatak 2003 yılında aynı aile içinde el değiştirerek emin adımlarla yoluna devam etmiştir.

Mekan markası başta otel sektörü olmak üzere, yatak ihtiyacının olduğu bir çok alanda kendini göstermektedir. Kaliteden ödün vermemeyi ve dürüstlüğü kendine yol bilen Mekan Yatak, ailenin genç bireylerinin katılımı ile şimdi yepyeni bir vizyon doğrultusunda ilerlemektedir.