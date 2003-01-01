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MEKAN
Mobilya & Aksesuarlar Kocaeli
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    • Mekan Yatak - Topaz Serisi, MEKAN MEKAN Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Mekan Yatak - Topaz Serisi

    1974 yılından bu yana uyku sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Mekan Yatak, Türkiye’nin öncü yatak firmalarindan biridir. Pazara girdiği yıllarda, verdiği reklamlar halkın ilgisini çekmiş ardından sağladığı güven ve konforla bir çok evde yerini almayı başarmıştır. Bir aile şirketi olan Mekan Yatak 2003 yılında aynı aile içinde el değiştirerek emin adımlarla yoluna devam etmiştir.

    Mekan markası başta otel sektörü olmak üzere, yatak ihtiyacının olduğu bir çok alanda kendini göstermektedir. Kaliteden ödün vermemeyi ve dürüstlüğü kendine yol bilen Mekan Yatak, ailenin genç bireylerinin katılımı ile şimdi yepyeni bir vizyon doğrultusunda ilerlemektedir.

    Hizmetler
    yatak, yatak başı, ve baza
    Hizmet alanları
    Yatak Odası, yatak, ve kocaeli
    Adres
    İbrikdere Mah. Elmalı Mevkii Uzuntarla/İzmit/KOCAELİ
    41255 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2623752373 www.mekan.com.tr

    Değerlendirmeler

    Yusuf Kenek
    neredeyse 4 yıl önce
    Wing Chun Akademi
    👍👍
    2 yıldan fazla önce
    Eyub Akyuz
    Tarih oldu
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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