MARGURİT COPENHAGEN

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Mutfakların bir evin kalbi olduğunu söylemek mümkün. En temel ihtiyaçlarımızdan biri olan beslenme evlerimizde bu mekandaki eylemler, aygıtlar ve depolama alanları sayesinde gideriliyor.
Mutfaklar ev hanımlarının en çok vakit geçirdiği yerlerden biridir. Evde tadilat ya da tamirat olduğunda ilk değişecek yerlerden biri de mutfaktır. O yüzden mutfak konusunda yüksek bir talep var.