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DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
Mutfak Üreticileri Kayseri
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    FİRMAMIZ DANİMARKA KOPENHAG MERKEZLİ OLUP MARGURIT TESCİLLİ MARKASI İLE İSKANDİNAVYA PAZARINDA VE KATAR GİBİ ARAP PAZARINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR TÜRKİYE İÇERİSİNDE ÖZEL TASARIM VE PROJELERDE ÇALIŞMALARIMIZ VARDIR TÜM ÜRÜN GRUPLARIMIZ İSKANDİNAV TASARIMI ÖRNEKLERİ MEVCUTTUR KULLANILAN MALZEME KALİTE VE İŞİÇLİK 1. SINIF OLUP AĞIRLIKLI TAM MASİF,KAPLAMALI VE LAKE GRUBU ÜRÜNLER TALEP GÖRMEKTEDİR

    Hizmet alanları
    kayseri
    Adres
    8. CADDE NO 21
    38070 Kayseri
    Türkiye
    +90-5548724153 www.margurit.com
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