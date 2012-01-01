İndeko İç Mimari ve Tasarım; İç Mimar Muhittin Üzrek tarafından 1988 yılında kurulmuştur. 2012 yılında Nuovella Accademia Di Bella Arti - Milano 'dan mezun olan İç Mimar Ege Üzrek'in bünyesine katılmasıyla faaliyetlerine 28 yıldır aralıksız olarak devam etmektedir.

Müşterilerimizle birebir iletişime geçip düşünce ve duygularından yola çıkarak kendi tasarım anlayışımız ve tecrübelerimizle birleştiriyoruz. Projenin tasarımından teslimine kadar sürecin tamamına kişisel olarak dahil oluyoruz. Müşterilerimizle sürekli olarak fikir alışverişini devam ettiriyoruz. Sizi çok iyi dinliyor, ihtiyaçlarını anlıyor, kalite ve zamanlamadan ödün vermeden sizin ve kendi beklentilerimizin ötesine geçmek için çalışıyoruz.