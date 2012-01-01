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İndeko İç Mimari ve Tasarım
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Villa Mutfak, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Ankastre mutfaklar
    Villa Mutfak, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Mutfak
    Villa Mutfak, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Mutfak
    +25
    Villa Mutfak
    Levent Kışbahçesi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Kış Bahçesi
    Levent Kışbahçesi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Kış Bahçesi
    Levent Kışbahçesi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Kış Bahçesi
    +8
    Levent Kışbahçesi
    Sarıyer Çatı Katı - Banyo, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım
    Sarıyer Çatı Katı - Banyo, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım BanyoLavabolar
    Sarıyer Çatı Katı - Banyo, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım BanyoLavabolar
    +4
    Sarıyer Çatı Katı - Banyo
    Zekeriyaköy, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım
    Zekeriyaköy, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım
    Zekeriyaköy, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım
    +6
    Zekeriyaköy
    4.Levent Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    4.Levent Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Oturma Odası
    4.Levent Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Oturma Odası
    +10
    4.Levent Evi
    Mutfak 11 - Nef Cadde, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Ticari alanlar
    Mutfak 11 - Nef Cadde, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Ticari alanlar
    Mutfak 11 - Nef Cadde, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Ticari alanlar
    +16
    Mutfak 11 - Nef Cadde
    Hepsini göster: 9 proje

    İndeko İç Mimari ve Tasarım; İç Mimar Muhittin Üzrek tarafından 1988 yılında kurulmuştur. 2012 yılında Nuovella Accademia Di Bella Arti - Milano 'dan mezun olan İç Mimar Ege Üzrek'in bünyesine katılmasıyla faaliyetlerine 28 yıldır aralıksız olarak devam etmektedir.

    Müşterilerimizle birebir iletişime geçip düşünce ve duygularından yola çıkarak kendi tasarım anlayışımız ve tecrübelerimizle birleştiriyoruz. Projenin tasarımından teslimine kadar sürecin tamamına kişisel olarak dahil oluyoruz. Müşterilerimizle sürekli olarak fikir alışverişini devam ettiriyoruz. Sizi çok iyi dinliyor, ihtiyaçlarını anlıyor, kalite ve zamanlamadan ödün vermeden sizin ve kendi beklentilerimizin ötesine geçmek için çalışıyoruz.

    Hizmetler
    İç Mimari Tasarım İç Mimari Uygulama Anahtar Teslim Proje
    Hizmet alanları
    Ev Restoran Mağaza
    Şirket ödülleri
    • Mutfak 11 – Retail Desgin Blog – Ana Sayfa
    • Shell - Nuova Accademia di Belle Arti Milano – NABA – En İyi Konsept
    Adres
    Nisbetiye Cad. Toprakkale Sk. Gülsoy Apt No:8/8 Etiler
    34337 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122572848 www.indeko.com.tr
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