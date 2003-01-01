Beyaz Adım Mimarlık olarak işletmelerin fuarlarda kullanmaları için gerek stand tasarım ve uygulamalarını yapıyoruz. Yaptığımız fuar standı tasarımları ile müşterilerimiz fuar alanlarında fark edilir oluyorlar. Ayrıca avm stand tasarım ve uygulama işlerini de baştan sona, tasarımından uygulamasına kadar yapıyoruz. Ahşap stand, maxima stand ve modüler stand tasarım ve uygulamalarımız da bulunmaktadır.

En iyi iç mekan tasarımı içinde uzman iç mimarlarımız tarafından iç mimari tasarım desteği veriyoruz. Kalite bir iç dizayn ile farklı ve kullanışlı bir alana sahip olmaları için çalışıyoruz.

2003 yılından günümüze kadar sürekli olarak müşteri memnuniyetini önemseyerek çalıştık, bundan sonrada çizgimizi hiç bozmadan mimari hizmetlerimize devam ediyoruz...

Beyaz Adım Mimarlık