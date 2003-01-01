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Beyaz Adım Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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    • Stand | Ahşap Stand | Ahşap Stand Modelleri | Özel Fuar Stand Uygulama, Beyaz Adım Mimarlık Beyaz Adım Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Siyah
    Stand | Ahşap Stand | Ahşap Stand Modelleri | Özel Fuar Stand Uygulama

    Beyaz Adım Mimarlık olarak işletmelerin fuarlarda kullanmaları için gerek stand tasarım ve uygulamalarını yapıyoruz. Yaptığımız fuar standı tasarımları ile müşterilerimiz fuar alanlarında fark edilir oluyorlar. Ayrıca avm stand tasarım ve uygulama işlerini de baştan sona, tasarımından uygulamasına kadar yapıyoruz. Ahşap stand, maxima stand ve modüler stand tasarım ve uygulamalarımız da bulunmaktadır.

    En iyi iç mekan tasarımı içinde uzman iç mimarlarımız tarafından iç mimari tasarım desteği veriyoruz. Kalite bir iç dizayn ile farklı ve kullanışlı bir alana sahip olmaları için çalışıyoruz.

    2003 yılından günümüze kadar sürekli olarak müşteri memnuniyetini önemseyerek çalıştık, bundan sonrada çizgimizi hiç bozmadan mimari hizmetlerimize devam ediyoruz...

    Beyaz Adım Mimarlık

    Hizmetler
    • stand
    • fuar standı
    • avm stand
    • ahşap stand
    • maxima stand
    • iç mekan tasarımı
    • iç mimari tasarım
    • iç dizayn
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    mimarlık ve iç mimarlık
    Adres
    Ataköy 7-8-9-10.kısım mah. E5 Yanyol cad. Nef 22 Residence F blok kat: 18 daire: 244 Bakırköy
    34158 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124271578 www.beyazadim.com.tr

    Değerlendirmeler

    Burak Aras
    Alışveriş merkezlerinde ürünlerimizin satışını yapmak için avm stand çeşitleri ve avm stand modelleri ile ilgili uzun bir araştırma yaptık. Avm stand yapan flrmalar ile görüştük. Beyaz Adım Mimarlık firması sayesinde uygun avm stand tasarım fiyatları ile çok kaliteli ve dikkat çekici avm standlarıyla avmlerde satışlarımıza başladık.
    3 yıldan fazla önce
    ömer şimşek
    Arkadaşım için iç mekan tasarımı yapabilecek firmalar arıyordum. İç mimarı tasarım hizmetleri veren Beyaz Adım Mimarlık firması ile bebek odası için iç tasarım konusunda görüştük. İç dizayn ile ilgili yapılabilecekler hakkında çok güzel fikirler sunarak güzel bir tasarım yaptılar.
    3 yıldan fazla önce
    NAZ YILDIZ
    Çalıştığım firmanın katılacağı fuar için stand modelleri konusunda araştırma yapmam istenmişti. Fuar stand tasarım ve uygulama işleri yapan fuar standı şirketlerini bulmak için arama motorlarında yaptığım araştırmalarda Beyaz Adım Mimarlık şirketinin sitesine ulaştım. Sitelerinde bulunan güzel çalışmaları gördüm. Telefonda yaptığım görüşmede de uygun stand fiyatları ile karşılaşınca çalışma kararı aldık. Çok güzel bir stand tasarım ve uygulama yaptılar, bunun için çok teşekkür ederim.
    4 yıldan fazla önce
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