Empire-Home Koleksiyonları Selçuklu medeniyetinden beri devam eden Osmanlı ve Anadolu kültürlerinin geleneksel el sanatlarını yeniden hayata geçirerek sizlere benzersiz tasarımlar sunuyor.

Tasarımlarında Türk el sanatlarının ana öğelerinden bakır, cam ve seramik objelerini asıllarına sadık kalarak harmanlıyor. Empire-Home gelişen ve modernleşen dünyada geleneksel el sanatlarının sonraki nesillerde de devam etmesini amaçlayarak sanatçıları desteklemektedir. Değerli zanaatkarların ve ustaların el emeği ile yaratılan Empire-Home Koleksiyonlarında tarihi kültürümüzü bugüne ve yarına taşıyoruz.