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Empire Home
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
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    • Empire-Home Koleksiyonları Selçuklu medeniyetinden beri devam eden Osmanlı ve Anadolu kültürlerinin geleneksel el sanatlarını yeniden hayata geçirerek sizlere benzersiz tasarımlar sunuyor.

    Tasarımlarında Türk el sanatlarının ana öğelerinden bakır, cam ve seramik objelerini asıllarına sadık kalarak harmanlıyor. Empire-Home gelişen ve modernleşen dünyada geleneksel el sanatlarının sonraki nesillerde de devam etmesini amaçlayarak sanatçıları desteklemektedir. Değerli zanaatkarların ve ustaların el emeği ile yaratılan Empire-Home Koleksiyonlarında tarihi kültürümüzü bugüne ve yarına taşıyoruz.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kapalıçarşı Ortakazazlar Cad. No 3-5
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125112135 www.empire-home.com
    Yasal mülkiyet

    Empire Home ürün ve hizmetlerimizde tescilli markamızdır. 

    Tüm ürün ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde yasal işlem uygulanır. 

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