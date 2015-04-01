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Luce mutfak&amp;banyo
Mutfak Planlayıcıları Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • DEKORASYON, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
    DEKORASYON, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
    DEKORASYON, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
    +45
    DEKORASYON
    MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
    MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
    MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
    +18
    MODERN MUTFAKLAR

    Firmamız 2002 yılında iç mimarlık ve dekorasyon sektörüne girmiş olup, 2009 yılında Luce markasıyla Bakırköy’de bulunan showroom'unda farklı konsept çalışmalarıyla sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.Kurulduğu günden itibaren, iç mimarlık ve dekorasyon sektöründe deneyimli kadroya sahip olan firmamız, tüm ev tadilatı, mutfak ve banyo dolapları, portmanto, Tv ünitesi, raydolap & giyinme odası dolapları, iç mekan kapıları, ahşap & seramik yer döşemeleri ve tavan süslemelerini size özel tasarımlarıyla en iyi şekilde yapmaktadır. Son olarak konseptinize ve talebinize uygun, tezgah, tüm ankastre ürünler, evye, batarya ve aksesuarlar da tasarlanarak, mekanınızı size teslim etmektedir.Bakırköy’de bulunan showroom’unda deneyimli kadrosu ile Luce mutfak & banyo mekanınızın ölçüsüne göre, işlevsel ve estetik değerlere sahip, size yaşamı rahat ve konforlu kılacak, her kullanıma uygun iç mekanlar tasarlamaktadır. Tasarımları üç boyutlu görsellerle size sunup, sizin tarafınızdan onaylandığı şekilde uygulamaya geçirmektedir. Luce mutfak & banyo anahtar teslimi olarak, tasarımı, projesi, danışmanlığı, tüm dekorasyon malzemeleri ve uygulaması ile birlikte sunmaktadır.Firmamızın değişmez prensipleri daima hizmette dürüstlük ve kalite, zamanında ve sorunsuz iş teslimi ve uygun fiyat olmuştur.Bizi farklı kılan özelliklerimizi görmek ve zamanınız olduğunda tanışmak için sizi Bakırköy’e Showroomumuza bekliyoruz…

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Bakırköy Zuhuratbaba Mah. Yücetarla Cad. No:28/B
    34147 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125426152 www.lucemutfak.com.tr
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